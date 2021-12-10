Газета Bild рассказала о первом дне Ангелы Меркель после отставки

Экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель в первый день после отставки посетила свое новое бюро на улице Унтер ден Линден в центре Берлина, а также побывала в супермаркете. Об этом сообщила в четверг газета Bild.

Издание отмечает, что политик утром покинула свою берлинскую квартиру и отправилась на автомобиле в бюро, причем по пути ей пришлось постоять в пробках. Затем Меркель в сопровождении охранника посетила свой любимый супермаркет, в котором обычно закупается перед Рождеством. После обеда политик отправилась домой, сообщает ТАСС.

Ранее Ангела Меркель рассказала, чем займется, когда уйдет в отставку. Она сообщила, что сначала намерена немного отдохнуть, читать и спать, а затем посмотрит, что "придет в голову". При этом Меркель заявила, что не намерена заниматься политикой.

Напомним, "Эра Меркель" для Германии и Европы завершилась: 63-летний социал-демократ Олаф Шольц был избран в бундестаге новым федеральным канцлером ФРГ. Кандидатуру Шольца поддержали 395 депутатов. Для получения абсолютного большинства ему требовалось 369 голосов. Как подсчитали СМИ, после 16 лет на посту Ангела Меркель совсем немного "не дотянула" до рекорда Гельмута Коля, который находился у власти 5870 дней.