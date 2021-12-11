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Рубрика: В мире

Профессор высказался в пользу приостановки авиасообщения с Южной Африкой

Закрытие воздушной границы со странами Южной Африки может быть оправданной мерой для предотвращения распространения нового варианта COVID-19 "омикрон". Об этом сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Сейчас, когда еще не известно, насколько "омикрон" распространен в России, закрытие границ с Южной Африкой - это мера оправданная", - отметил Базыкин, добавив, что как только в России начнутся собственные случаи "омикрона" и его передача, закрытие границ уже не будет эффективным. Он подчеркнул, что любые меры, которые помогают прервать цепочку передачи вируса, помогают сбить эпидемию.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин ввел полный запрет на въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга, отменив действовавший ряд исключений. Распоряжение затронуло Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибию, Танзанию, Эсватини и ЮАР. Запрет также распространяется на те случаи, если иностранцы в период 14 дней перед прибытием в Россию были в этих государствах и территориях.

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