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11.12.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Простейший способ быстро избавиться от наледи на стеклах автомобиля

Текст: Борис Захаров
Зима наконец вступила в свои права, и многие водители, паркующие свои автомобили под окнами, столкнулись с печально известной проблемой - нужно срочно ехать, а обледеневшие стекла даже не думают оттаивать. Хорошо, что знатоки давно практикуют целую методу экспресс-очистки "лобовухи" и остальных стекол, причем некоторые такие приемы действеннее других.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Прежде, чем раскрыть, пожалуй, самый эффективный экспресс-способ устранения наледи со стекол вашего авто, обозначим список мер, которые препятствуют обледенению.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Прежде всего, для того, чтобы уехать ранним морозным утром из дома побыстрее, стоит потратить немного времени накануне. Что можно сделать в качестве превентивной меры? Как минимум выработайте привычку перед постановкой машины на парковку выключить обогрев и приоткрыть окна, чтобы температура внутри салона и за окном сравнялась.

Некоторые водители поступают даже более радикально - буквально промораживают салон перед постановкой машины на стоянку. Для этого они открывают в припаркованном автомобиле все двери, багажник и даже капот. Во всех случаях значительно снижается вероятность образования на стеклах наледи. И хотя понятно, что проморозить салон капитально за короткое время вряд ли получится, тем не менее наледи и инея на стеклах к утру будет точно меньше, чем без такого способа.

Помните также, что частой причиной запотевания окон в автомобиле является мокрая обивка сидений или влажные коврики. Соответственно, не забывайте вытряхнуть из резиновых ковриков снег и воду. Также для наилучшего эффекта после мойки или перед постановкой машины на парковку влажные стекла имеет смысл протереть газетами или микрофиброй. В результате с обрабатываемых поверхностей удаляются микрочастицы грязи, вокруг которых конденсируется влага.

Что касается превентивной обработки стекол для предотвращения обледенения, здесь предпочтение следует отдать спецсредствам для удаления влаги и защиты стеклянных поверхностей от образования конденсата. В основном это аэрозольные "антизапотеватели". Сегодня в автомагазинах представлен широкий выбор химикатов. Рейтинги их эффективности представлены в Сети.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Кроме антизапотевателей в баллончиках в продаже можно встретить также и антиобледенительные, и антизапотевательные салфетки. Речь идет о кусках синтетической ткани, обработанных специальным химическим раствором. Важный момент - перед использованием таких средств их, как это ни пародоксально, нужно смочить в небольшом количестве воды, чтобы активизировать пропитку. По опыту многих водителей такие салфетки вполне эффективно защищают стеклянные поверхности от образования на них запотевания и наледи, не оказывают вредного воздействия на ЛКП и резиновые уплотнители, и что не менее важно, уровень светопропускания через стекла при этом практически не меняется.

Ну и, само собой, существуют немало "народных" составов, дающих эффект антизапотевания и антиобледенения. Так, "бывалые" рекомендуют применять для антиобледенительной обработки пену или гель для бритья, причем последний - предпочтительнее. Средство наносится сухой ветошью или бумажной салфеткой на поверхность стекол, после чего последние вытираются насухо. Еще одна метода заключается в использовании мыльного раствора и даже просто смазывания поверхности "лобовухи" хозяйственным мылом.

Впрочем, в отличие от метода с пеной для бритья здесь возникает нежелательный побочный эффект - эффект обработки длится недолго, и что еще хуже - происходит ухудшение видимости. Так что после прогрева машины остатки мыльного раствора придется каким то образом удалить. В качестве антизапотевателя для автомобильных стекол можно применять также популярный состав WD-40, а также медицинский глицерин. Причем желательно наносить такие средства при теплой температуре, иначе их эффективность будет хуже, а сам процесс нанесения усложнится.

Фото: Пресс-служба Haval
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Ну и, наконец, делимся, пожалуй, самым быстрым и эффективным способом устранить со стекол уже образовавшуюся за ночь наледь. Для этого берем обычную незамерзайку и смешиваем ее со спиртом (это может быть медицинский спирт или средство для мытья окон на основе этилового спирта), желательно в пропорции 1:2 (1 часть спирта и 2 части незамерзайки). Получившийся раствор заливаем в пульверизатор (можно взять любую пустую емкость от химикатов для уборки) и распыляем на обледеневшее лобовое стекло. Как показывает практика, такой состав очень эффективно борется с любой наледью за исключением совсем уж стойких, образовавшихся после "ледяного дождя".

Также быстро растворить лед на стекле и зеркалах автомобиля поможет обычная водка (ее тоже желательно распрыскать на лобовое стекло с помощью пульверизатора), и любой спиртосодержащий раствор, например, настойка боярышника из аптеки. Подойдет также 9 или 12-процентный уксус. Для справки - температура замерзания уксусного раствора ниже -20 градусов по Цельсию. Уксусная эссенция замерзает при -25 градусов.

Самая же "ударная жидкость", которую имеет смысл использовать, если вы сильно торопитесь, и нужно экстренно разморозить стекла, представляет из себя коктейль из спирта (95%), уксуса (5%) и соли (1 столовая ложка на литр).