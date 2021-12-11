Простейший способ быстро избавиться от наледи на стеклах автомобиля

Зима наконец вступила в свои права, и многие водители, паркующие свои автомобили под окнами, столкнулись с печально известной проблемой - нужно срочно ехать, а обледеневшие стекла даже не думают оттаивать. Хорошо, что знатоки давно практикуют целую методу экспресс-очистки "лобовухи" и остальных стекол, причем некоторые такие приемы действеннее других.

Прежде, чем раскрыть, пожалуй, самый эффективный экспресс-способ устранения наледи со стекол вашего авто, обозначим список мер, которые препятствуют обледенению.

Прежде всего, для того, чтобы уехать ранним морозным утром из дома побыстрее, стоит потратить немного времени накануне. Что можно сделать в качестве превентивной меры? Как минимум выработайте привычку перед постановкой машины на парковку выключить обогрев и приоткрыть окна, чтобы температура внутри салона и за окном сравнялась.

Некоторые водители поступают даже более радикально - буквально промораживают салон перед постановкой машины на стоянку. Для этого они открывают в припаркованном автомобиле все двери, багажник и даже капот. Во всех случаях значительно снижается вероятность образования на стеклах наледи. И хотя понятно, что проморозить салон капитально за короткое время вряд ли получится, тем не менее наледи и инея на стеклах к утру будет точно меньше, чем без такого способа.

Помните также, что частой причиной запотевания окон в автомобиле является мокрая обивка сидений или влажные коврики. Соответственно, не забывайте вытряхнуть из резиновых ковриков снег и воду. Также для наилучшего эффекта после мойки или перед постановкой машины на парковку влажные стекла имеет смысл протереть газетами или микрофиброй. В результате с обрабатываемых поверхностей удаляются микрочастицы грязи, вокруг которых конденсируется влага.

Что касается превентивной обработки стекол для предотвращения обледенения, здесь предпочтение следует отдать спецсредствам для удаления влаги и защиты стеклянных поверхностей от образования конденсата. В основном это аэрозольные "антизапотеватели". Сегодня в автомагазинах представлен широкий выбор химикатов. Рейтинги их эффективности представлены в Сети.

Кроме антизапотевателей в баллончиках в продаже можно встретить также и антиобледенительные, и антизапотевательные салфетки. Речь идет о кусках синтетической ткани, обработанных специальным химическим раствором. Важный момент - перед использованием таких средств их, как это ни пародоксально, нужно смочить в небольшом количестве воды, чтобы активизировать пропитку. По опыту многих водителей такие салфетки вполне эффективно защищают стеклянные поверхности от образования на них запотевания и наледи, не оказывают вредного воздействия на ЛКП и резиновые уплотнители, и что не менее важно, уровень светопропускания через стекла при этом практически не меняется.

Ну и, само собой, существуют немало "народных" составов, дающих эффект антизапотевания и антиобледенения. Так, "бывалые" рекомендуют применять для антиобледенительной обработки пену или гель для бритья, причем последний - предпочтительнее. Средство наносится сухой ветошью или бумажной салфеткой на поверхность стекол, после чего последние вытираются насухо. Еще одна метода заключается в использовании мыльного раствора и даже просто смазывания поверхности "лобовухи" хозяйственным мылом.

Впрочем, в отличие от метода с пеной для бритья здесь возникает нежелательный побочный эффект - эффект обработки длится недолго, и что еще хуже - происходит ухудшение видимости. Так что после прогрева машины остатки мыльного раствора придется каким то образом удалить. В качестве антизапотевателя для автомобильных стекол можно применять также популярный состав WD-40, а также медицинский глицерин. Причем желательно наносить такие средства при теплой температуре, иначе их эффективность будет хуже, а сам процесс нанесения усложнится.

Ну и, наконец, делимся, пожалуй, самым быстрым и эффективным способом устранить со стекол уже образовавшуюся за ночь наледь. Для этого берем обычную незамерзайку и смешиваем ее со спиртом (это может быть медицинский спирт или средство для мытья окон на основе этилового спирта), желательно в пропорции 1:2 (1 часть спирта и 2 части незамерзайки). Получившийся раствор заливаем в пульверизатор (можно взять любую пустую емкость от химикатов для уборки) и распыляем на обледеневшее лобовое стекло. Как показывает практика, такой состав очень эффективно борется с любой наледью за исключением совсем уж стойких, образовавшихся после "ледяного дождя".

Также быстро растворить лед на стекле и зеркалах автомобиля поможет обычная водка (ее тоже желательно распрыскать на лобовое стекло с помощью пульверизатора), и любой спиртосодержащий раствор, например, настойка боярышника из аптеки. Подойдет также 9 или 12-процентный уксус. Для справки - температура замерзания уксусного раствора ниже -20 градусов по Цельсию. Уксусная эссенция замерзает при -25 градусов.

Самая же "ударная жидкость", которую имеет смысл использовать, если вы сильно торопитесь, и нужно экстренно разморозить стекла, представляет из себя коктейль из спирта (95%), уксуса (5%) и соли (1 столовая ложка на литр).