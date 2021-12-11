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11.12.2021 12:25
Рубрика: Авто

Машины со снятыми номерами будут эвакуироваться со столичных парковок

Текст: Владислав Куликов
В Москве с начала года переместили на спецстоянки более 4,5 тысячи машин без номеров или с подложными номерами. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном Telegram-канале. Поэтому снять номер на платной парковке, чтобы не платить, очень плохая идея.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Некоторые водители специально снимают номера с машин или ставят подложные, чтобы безнаказанно парковаться там, где хочется. Не надо так", - говорится в сообщении.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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На то есть две причины, помимо того, что обман сам по себе это нехорошо. Во-первых, с 2017 года действует регламент Антитеррористической комиссии. Согласно нему, автомобиль без номеров эвакуируют, чтобы выяснить, не числится ли авто в угоне и не причастно ли к криминалу. При этом владельцу будет затруднительно найти, на какую именно спецстоянку отправлен его автомобиль: номеров ведь нет.

Во-вторых, если водитель нарушил правила, то ему придется оплатить не только штраф, но и перемещение и хранение на спецстоянке. Если правила нарушены не были, то платить за эвакуацию не нужно. Однако, если человек снял номера на платной парковке, не заплатив за нее, он автоматически нарушил правила. Так что желание сэкономить приводит только к еще большим расходам и потере времени: вместо того, чтобы заниматься своими делами, человеку придется искать свое авто по штрафстоянкам.

"С начала года на спецстоянки переместили больше 4,5 тыс. машин без номеров или с подложными номерами, - рассказывают в Дептрансе. - Часто это были люксовые авто: например, "безымянные" машины Tesla перемещали 27 раз, Lamborghini - 8 раз, а Maserati, Maybach, Rolls-Royce по 2 раза. На спецстоянках по одному разу оказывались даже Ferrari и Aston Martin без номеров".

В ведомстве напоминают, что по всем вопросам о парковках надо обращаться по номерам: 3210 (с мобильного) или +7 495 539-54-54.

В регионах Авто ПДД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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