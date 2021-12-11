Нотариус в Москве помог задержать квартирного мошенника

В Тверском районе Москвы квартирный мошенник был разоблачен во время визита к нотариусу. Об этом сегодня сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

"Предварительно установлено, что в одной из нотариальных контор, расположенной в центре Москвы, проходила сделка по купле-продаже недвижимости, в ходе которой сторона продавца предъявила паспорт, вызвавший подозрение у нотариуса. Сотрудники нотариальной конторы сообщили о подозрительной сделке в полицию", - рассказывают в пресс-службе УВД по ЦАО.

На место прибыли сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тверскому району. "Полицейские на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого, - продолжают в пресс-службе. - Им оказался 32-летний приезжий мужчина. Согласно справке об исследовании в представленный злоумышленником паспорт внесены изменения путем вклейки листов бумаги с напечатанным на них текстом и вклеенной фотографией".

По данным правоохранителей, гражданин вступил в преступный сговор с некими лицами, которых пока установить не удалось. Он, предъявив поддельный паспорт от имени собственника, попытался продать земельный участок и нежилое здание, находящиеся на Новокузнецкой улице. "Собственнику данной недвижимости мог быть причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 37 миллионов 557 тысяч рублей, - рассказывают в МВД. - Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Эксперты обращают внимание, что обращение к нотариусу позволяет надежно защитить права граждан. Сегодня, когда число афер с недвижимостью, и прежде всего с квартирами граждан, резко выросло, многие ставят вопрос о более широком вовлечении нотариата в оборот недвижимости. Например, юристы предлагают обсудить возвращение обязательного нотариального оформления сделок с квартирами.