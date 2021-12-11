Устроивших драку в подземном переходе помогли найти камеры видеонаблюдения

Столичная полиция задержала группу молодых людей, избивших мужчину в подземном переходе в Москве.

События развивались по достаточно стандартному для последних дней сценарию. Группа разгоряченных гостей столицы возмутилась, что кто-то помешал им мирно приставать к людям. Наглеца избили ногами. Как передавали очевидцы, распространившие в мессенджерах и соцсетях ролик, изначально приезжие приставали к некой паре, а потом набросились на заступившегося за потенциальных жертв мужчину.

"В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта, - сообщили в Главном управлении МВД России по Москве. - Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел. По данному факту следствием отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие".

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что задержать подозреваемых помогли видеокамеры, с помощью которых горячие гости подземки были идентифицированы.

Полиция не называет имен задержанных. Как мы помним, компания приезжих, напавшая на отца с ребенком в Новой Москве, также состояла из россиян. Тогда группе недобрых молодцев из Оренбургской области не понравилось, что отец с четырехлетним сыном не отскочил от них на пешеходном переходе, а случайно задел плечом. Выяснилось, что группа разгоряченных "соотечественников" была прописана в доме-развалюхе, где жить невозможно. А сами они изначально приехали из более южных мест. Но конкретное происхождение человека не важно, куда важнее его воспитание.

Как бы то ни было, факт остается фактом: среди нас появились целые культурные группы соотечественников, для которых норма наброситься с ножом на человека, избить лежачего ногами, поколотить женщину и так далее. И все это, естественно, делается группой. Увы, такое поведение негативно сказывается на общем имидже россиян. Нам надо избавляться от таких культурных традиций, чтобы россиянин не выглядел дикарем в глазах цивилизованных народов той же Европы.

Поэтому, конечно, хотелось бы услышать имена жителей Кемерово и обратиться к их родителям, чтобы узнать, как так вышло, что в прославленном шахтерском крае воспитали такое жестокое хулиганье. Есть такая песня: "человек из Кемерово". Как говорится в тексте: "с ним спорит только больной". Не было ли это предупреждением нашему обществу, что придут вот такие "люди из Кемерово" и их лучше не задевать? Однако никому нельзя позволять нарушать законы.

Впрочем, можно предположить, что в ближайшее время в Сети появятся рассказы родственников задержанных бойцов с рассказами о том, какие это хорошие мальчики, и они приехали в Москву учиться и работать. А виноваты во всем, конечно, москвичи, которые по каким-то неведомым причинам не любят, когда на них набрасываются толпой и бьют ногами по лицу, и каждый раз почему-то нагнетают истерию.

Таких разговоров мы наслушались немало. И судя по настрою таких вот соотечественников, наслушаемся еще. Как бы то ни было, дело взял под контроль Следственный комитет. "В средствах массовой информации сообщалось об избиении мужчины, который заступился за молодую пару в подземном переходе в Москве. По информации СМИ ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка, - сообщили накануне в СК России. - Кроме того, региональным следственным управлением инициирована передача материалов уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел по данному факту, в свое производство. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. доложить об обстоятельствах произошедшего".