Прокуратура Москвы передала дело о драке у метро "Комсомольская" в СК

Столичная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале о том, что уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе метро на станции московского метро "Комсомольская" передано в Следственный комитет.

Сегодня появилась информация о задержании полицией участников драки. Как уточняет ТАСС, трое горячих молодых людей, избивавших ногами мужчину, были вычислены по видеокамерам. Очевидцы рассказывают, что мужчина заступился за молодую пару, к которой приставали приезжие. После этого негодяи переключились на него.

Инцидент случился 5 декабря. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что по факту драки возбуждено уголовное дело по статье УК "Хулиганство".

"Прокуратура изъяла уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганства в подземном переходе Московского метро, из производства органов внутренних дел и передала для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России", - говорится в сообщении прокуратуры.

Добавляется, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.