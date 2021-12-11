И вновь в декабре, уже в пятый раз, Архангельск превратился в столицу арктического кино - в эти дни здесь проходит Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open.

Открытие состоялось в кинотеатре "Русь". По синей фестивальной дорожке (символизирующей Арктику) прошли члены жюри, режиссеры, актеры, сценаристы и продюсеры. По традиции арктического фестиваля замороженную ленту Arctic open разбивают топориком (не перерезают ножницами, как обычную ленточку).

Представили членов жюри. Программу "Полнометражное игровое кино" будут оценивать отборщик фильмов для параллельной программы Каннского фестиваля "Двухнедельник режиссеров" и Туринского Международного фестиваля Алена Шумакова (председатель), актриса Виктория Толстоганова, продюсер Артем Васильев. Документальное кино: режиссер, продюсер Ирина Васильева (председатель), художник, действительный член Русского географического общества Александр Ингилевич, режиссер Ольга Привольнова. Короткометражное игровое кино: руководитель кинокомпании "Сахафильм", промоутер якутского кино Сардана Саввина (председатель), сценарист Мария Ошмянская, оператор Макс Трапо.

В жюри программы "Arctic open - детям": актриса, режиссер, продюсер Надежда Михалкова (председатель), режиссер Анар Аббасов, заведующая педагогической частью Архангельского театра кукол Марина Мельницкая. А еще появилось медиажюри, в которое вошли архангельские журналисты.

На открытии в кинотеатре "Русь" (где было жутко холодно! Зрители промерзли даже в пальто и шапках - и это в ХХI веке!) показали новый фильм "Море волнуется раз" Николая Хомерики. Этой работе "Кинотавр"-2021 принес две награды: Гран при фестиваля и приз за лучшую женскую роль - Ольге Бодровой. Режиссер не приехал в Архангельск, обратился к публике с помощью видео, сказав, что занят съемками нового кино.

Более 50 короткометражных, полнометражных игровых и документальных работ на 15 площадках в шести городах Архангельской области смогут посмотреть в эти дни жители и гости региона. Посещение кинопоказов - бесплатное, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Что еще

Актер Анатолий Стручков представил в Архангельске и в Коноше фильм "Ыт", в котором снимался. Это киноальманах якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова (на 37-ом Варшавском международном кинофестивале картину наградили премией NETPAC и специальным призом жюри). "В мае прошлого года мы со Степаном Бурнашевым за три дня придумали сценарий фильма, сняли его за 14 дней, на якутском языке. Полгода потом работали на студии над звуком. Бюджет фильма - 500 тысяч рублей", - рассказал зрителям режиссер Дмитрий Давыдов. Модератором встречи выступил режиссер Юсуп Разыков.

Молодой режиссер Григорий Коломийцев (окончил ВГИК, мастерскую А.Котта, В.Котта, В. Фенченко) присутствовал на встречах со зрителями в Североонежске, Северодвинске и Архангельске, пришедшими посмотреть его дебютный полнометражный игровой фильм "Чупакабра" - о девятилетнем мальчике, мечтающем наладить отношения со своей мамой, которая собирается отдать его в интернат. Картина удостоена особого упоминания жюри на кинофестивале в Висбадене (Германия).

Северный морской музей принимал гостью фестиваля - посла Канады в России Элисон Леклэр. Она представила фильм "Ослепительное море" (режиссер Джордж Тумз) из программы документального кино Arctic open - про норвежского полярного исследователя Амундсена, который развивал отношения с людьми разных культур. После показа было обсуждение.

В Архангельской научной библиотеке имени Добролюбова после просмотра внеконкурсного фильма "Север" (Норвегия) состоится онлайн-встреча с автором сценария, писателем Эрлендом Лу (к слову, его книга "Наивно. Супер" переведена более чем на 20 языков). Эта комедия - дебют молодого режиссера Руне Денстада Ланглу.

В ЦСИ Архангельск - музей А.А. Борисова открывается выставка интерактивных инсталляций - результат пятидневного труда участников воркшопа по визуальному программированию. В Доме молодежи - круглый стол "Кинофестиваль как драйвер развития региона".

А объявленные накануне показы в Арктическом кинотеатре (уличный экран в Петровском парке областного центра) пришлось отменить - из-за холодной погоды.

Тем временем

На церемонии открытия фестиваля наградили финалистов двух питчингов, которые прошли накануне: Северо-Западный - для дебютантов и III Арктический питчинг научно-популярных и документальных фильмов. Председатель отделения Союза кинематографистов Архангельской области Анатолий Конычев и генеральный директор ООО "Мувистарт" Дмитрий Якунин объявили победителей. Приз от правительства региона на сумму 150 тысяч рублей получил Спартак Резицкий за идею фильма о Владимире Резицком "Душа обязана трудиться". Главный приз III Арктического питчинга научно-популярных и документальных фильмов достался проекту "Маяки Поморья", его авторы Роман Шакиров и Алина Каргополова получат на реализацию идеи финансирование в размере 300 тысяч рублей от Архангельского тралового флота. Приз от отеля-парка "Голубино" вручен режиссеру Алексею Головкову (Петербург) за идею фильма "Luca - код жизни".