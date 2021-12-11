"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции"

Более полутора тысяч фильмов, входящих в "золотую коллекцию", будет отреставрировано на "Ленфильме". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киностудию.

По словам руководителя монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирины Павловой, сейчас уже восстановлен фильм "Молох" Александра Сокурова. В начале декабря отреставрированная версия была показана на международном кинофестивале в Турине. В ближайших планах другой его фильм - "Телец". Предполагается, что работа над вторым фильмом будет проводиться с участием самого режиссера.

- То, что у нас есть возможность работать вместе с Сокуровым, - это большое счастье, - говорит Ирина Павлова. - Когда нет живых творцов, гораздо сложнее донести замыслы авторов, которые они вкладывали в звук и цвет своего кино.

Также уже восстановлен фильм "Долгая счастливая жизнь" Геннадия Шпаликова, режиссера, которого уже нет в живых. И прежде чем приступить к работе над фильмом, реставраторы прочитали немало и материалов критиков, искусствоведов, чтобы понять, что вкладывал автор.

Сейчас на сайте киностудии "Ленфильм" и в ее социальных сетях идет активное голосование зрителей и кинокритиков, которые высказывают свое мнение об очередности реставрации фильмов.