АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год

В новогодние каникулы Абхазия может опередить Крым и выйти на второе место после Краснодарского края по степени популярности у туристов, заявила в интервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что лидирует по популярности Краснодарский край, и в этом нет сюрприза. А вот Крым может обогнать Абхазия. "Все операторы, которые занимаются внутренним туризмом, учитывают также Абхазию. А это направление вполне по продажам может выйти на второе место после Краснодарского края, потеснив Крым", - сказала Ломидзе.

По ее словам, в числе лидирующих регионов также окажутся Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Карелия, Татарстан. Причем туристы поедут в эти регионы даже несмотря на действующие там ограничения из-за пандемии коронавируса.

Популярны также горнолыжные направления. Но ни один из горнолыжных курортов не сможет принять столько туристов, как горный кластер Сочи, заметила Ломидзе.

Интервью с Майей Ломидзе читайте на сайте "РГ" в сюжете "Отдых и туризм в России".