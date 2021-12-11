Создатели раскрыли секреты родстера "Крым"

Начнем с азов. Что такое родстер?

Дмитрий Онищенко: Родстер - это спортивный автомобиль для дорог общего пользования. В отличие от кабриолета он имеет короткую базу и всего два места. Короткая база обеспечивает хорошую рулежку, то есть доставляет особое удовольствие от вождения.

Почему называется "Крым"?

Дмитрий Онищенко: Проект начался в 2013 году, когда Крым был украинским. Придумывая название, мы исходили из того, где можно ездить на этом автомобиле - короткобазном, с открытым верхом, легким, подвижным, с хорошей управляемостью. И самый удобный полигон испытаний - серпантины Крыма. А в 2014-м грянула "Крымская весна" - и мы стали еще популярнее на фоне этих событий.

Расскажите об этом экспонате, к которому приковано столь пристальное внимание участников конгресса?

Дмитрий Онищенко: Это родстер "Крым" версии 2.0 (второй прототип), но мы его называем 2.5, потому что он очень сильно доработан. Первый прототип проехал 70 тысяч километров. Для прототипа это очень много. Сейчас он находится в музее "Гараж" на ВДНХ в Москве.

Представленный второй прототип прошел 30 тысяч километров. Он был не только в Крыму, но и в Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, Белгороде и несколько раз приезжал в Сочи. Правда, в этот раз пришлось добираться на эвакуаторе из-за техники безопасности.

Он ездит с автомобильными номерами?

Дмитрий Онищенко: Автомобиль ездит с временными номерами испытательного полигона Научно-исследовательского автомобильного и автомоторный института (НАМИ). Поскольку мы проектировали свой родстер под чутким надзором специалистов, проектировавших автомобиль Aurus - первый автомобиль класса люкс из России, известный как автомобиль президента. Это основной продукт НАМИ, к которым мы обращались за консультацией.

Недавно мы получили VMI (международный классификатор), и теперь можем присвоить VIN (идентификационный номер транспортного средства). Для того, чтобы можно было выпустить малую партию, до 150 автомобилей. Таким образом, это не только образовательный проект, он имеет и финансовую составляющую. Важно, чтобы молодежь поверила в то, что в нашей стране можно все сделать.

Это спортивный автомобиль, удобно ли на нем ездить по нашим дорогам?

Никита Ложкин: Действительно, он имеет низкий клиренс, но его база укороченная, поэтому ей не страшны плохие дороги. Мы ни раз попадали на нем в ямы, ничего не отвалилось и не поцарапалось.

Сколько стоит родстер "Крым"?

Дмитрий Онищенко: Это сложный вопрос, который зависит от многих факторов. Сможем ли мы получать компоненты по ценам, близкими в внутризаводским. Например, Lada Granta стоит около 900 тысяч рублей, а если ее покупать по частям, то она обойдется примерно в два миллиона рублей. Родстер стоит очень дорого, потому что их всего два экземпляра. Автомобиль даже малосерийного выпуска будет стоить 1,5 миллиона рублей.

В чем его фишка?

Дмитрий Онищенко: Машина спроектирована российскими студентами выпускниками вузов и полностью на отечественной базе. 70 процентов компонентов от автомобиля Lada Kalina, а остальные разработаны самостоятельно.

Самое главное в этом проекте - создание сообщества неравнодушных людей. Официально договор подписан с 21 вузом. Точное количество участников сложно назвать, минимум по десять человек от каждого учебного заведения, но в соцсетях у нас более двух тысяч подписчиков. В нашем вузе этим проектом занимаются 40 человек, включая инженеров и научных сотрудников. Кстати, с нами хотят сотрудничать и белорусские студенты.

Никита Ложкин: Часть компонентов была изготовлена и собрана в стенах МГТУ, а финальная сборка и доводка, а также изготовление ряда компонентов довеса, - на производственной площадке, в Конструкторском бюро молодежи "Национальный родстер" в подмосковном Орехово-Зуево.

Какие у него параметры?

Никита Ложкин: Сложно говорить о каких-то выдающихся параметрах. Мы использовали стандартный двигатель в угоду доступа на дорожные испытания. Здесь стоит двигатель объемом 1,6 литра, у него 140 лошадиных сил. Для такой массы этого более чем достаточно.

А какая максимальная скорость?

Никита Ложкин: Максимальная скорость, которую мы достигали на треке, закрытой трассе, составляла 210-220 километров в час.

Он похож на Porsche, из-за этого не возникало проблем?

Никита Ложкин: В плане дизайна идут споры. Одни видят в нем черты Audi, другие - Porsche. На самом деле сложно судить. Те или иные линии всегда пересекаются. Это стереотипность видения человека.

Вы молодой ученый, замахнулись на автопром, какие у вас амбиции?

Никита Ложкин: В моем послужном списке нет разработок ни самолетов, ни ракет. Я хочу создать тот автомобиль, на котором мне самому хотелось бы ездить и дать возможность то же самое делать другим людям. Я считаю это очень амбициозной задачей - разбить стереотипы, которые сложились на мировых рынках, больше продиктованные маркетинговыми успехами. Хотелось бы создать доступный продукт для широких масс, которые будет выполнять все требования, которые предъявляются к современным автомобилям.

Неужели студенты сами все собрали, без привлечения, например, опытных специалистов из автосервисов?

Никита Ложкин: У нас в производственном отделе работают опытные ребята, которые занимались эксклюзивным тюнингом автомобилей. Они профессионалы, и с легкостью могут сделать что-то свое, причем иногда даже без технического образования. Это те люди, которые работают головой и руками. Многим студентам и аспирантам не хватает как раз общения с такими людьми. Фундаментальные исследования не могут проводиться без прикладной науки. При создании этих автомобилей мы использовали их опыт.

У ребят появляется возможность создать автомобиль своего видения: реализовать свои идеи, использовать те компоненты, которые они считают нужными, соответственно, повысить свои компетенции и обмениваться опытом. Этот проект не столько классический по созданию продукта, скорее, он нацелен на вовлечение разных специалистов. Наш вуз, как правило, всегда занимался оборонными заказами и не ассоциируется с гражданской деятельностью. Это первый проект, так сказать, разрыв шаблона.

Скоро появится наш третий автомобиль, к созданию которого причастны представители 15 российских вузов. Очередной родстер уже готовится к проведению сертификационных работ.