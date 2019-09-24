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24.09.2019 10:05
Рубрика: Российский автопром

Родстер "Крым" 2.0 официально представлен

Текст: Евгений Костин

Инженеры МГТУ имени Баумана рассказали некоторые подробности о втором прототипе родстера "Крым", который получил изменения в конструкции каркаса и подвеске. Работа над проектом не останавливается, и студенты занимаются третьим прототипом автомобиля.

На официальной странице проекта "Крым" сообщается, что на втором прототипе родстера были исправлены недостатки, выявленные в ходе эксплуатации первого, и основная часть из них касалась работы подвески, элементов приводов сцепления и "некоторых конструктивных особенностей уникальных компонентов".

Фото: Валерий Карташов
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Новинка имеет коробчатую несущую систему, что позволило применить в изготовлении листовой металл, который режется при помощи лазера.

"Несущая система представляет собой очень легкую, жесткую и крайне технологичную конструкцию", - рассказывают авторы проекта.

Также второй прототип получил гидравлическое сцепление и багажное отделение увеличенного объёма. Повысилась пассивная безопасность автомобиля.

Напомним, миссией проекта является создание спортивного молодёжного родстера, построенного полностью на отечественной компонентной базе. В основе родстера "Крым" лежит Lada Kalina со 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП.

В будущем у модели появятся версии с форсированным до 140 л.с. мотором, а также с "автоматом". Прогнозируемый прайс - порядка 650 000 рублей.

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