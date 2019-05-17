Родстер "Крым" может получить более мощный мотор и коробку, как у Aurus

"Российская газета" узнала, как идут дела по проекту создания молодёжного родстера "Крым". Спойлер: всё хорошо.

"Заканчиваем изготовление второго прототипа. Он более проработан с точки зрения дизайна, пассивной безопасности и более качественно собран, - рассказал "РГ" Дмитрий Онищенко, руководитель проекта, директор НОЦ "Формула студент" МГТУ им. Н.Э. Баумана. - Работаем над цифровым двойником третьего прототипа, он технологичнее, имеет более высокий уровень пассивной безопасности, так как прошёл все необходимые краш-тесты, смоделированные в цифровой среде".

Напомним, родстер "Крым" создан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов. Двигатель ВАЗ-21127 объёмом 1.6 литра и мощностью 106 л.с., спаренный с механической пятиступкой, установлен за сиденьями, привод - задний. Подвеска всех колёс независимая.

"Штатные мотор и коробка ведут себя прекрасно, пока что поломок не было, за исключением разрыва тросика сцепления. В серии планируем использовать гидравлическое сцепление", - рассказал Онищенко.

Ещё во время первой презентации родстера сообщалось, что планируется более мощная версия с двигателем 140 л.с. Дмитрий Онищенко подтвердил, что планы по использованию более производительного мотора не изменились, добавив, что он будет отечественной разработки. Также будут версии с автоматической коробкой от российской фирмы КАТЕ, которая разработала "автомат" для президентских Aurus. Планируется создание полностью электрифицированных прототипов и гибрида.

По словам Онищенко, одно из условий организации серийного выпуска автомобиля - проведение полного цикла сертификационных испытаний, в рамках которых необходимо провести минимум семь краш-тестов.

"Нужно выпустить опытно-промышленную партию минимум из десяти автомобилей, семь из которых разобьём. Для нас сейчас это неподъёмные траты, но уверен, что для студенческой корпорации это не будет являться проблемой, - говорит руководитель проекта. - Два независимых маркетинговых исследования показали, что при оптимистическом сценарии при цене авто в 650 000 рублей (такой прайс прогнозировали в 2016 году) объём продаж составит 30 000 экземпляров в год. При пессимистической - 10 000 машин в год. В любом случае это хороший объём для создания МИП на базе вузов".