Как родстер "Крым" планирует перевернуть российскую автоиндустрию

Молодёжный родстер "Крым" может стать не только классным молодёжным родстером с симпатичным дизайном, но и основой для создания принципиально новой модели российского автомобильного комплекса. "Российская газета" ознакомилась с программой проекта и пообщалась с его инициатором и главной движущей силой Дмитрием Онищенко, директором НОЦ "Формула студент" МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для трансформации целой отрасли, как видят этот вопрос в МГТУ, необходим стартап, который бы смог объединить большое количество организаторов и инженеров, причем не только состоявшихся, но и тех, кто только начинает свой путь в этой профессии. И создание молодёжного родстера "Крым" может сыграть в этом ключевую роль и стать испытательным полигоном для новых идей, которые в будущем могут быть реализованы в других областях промышленности.

Одним из первых шагов должно стать создание нового конструкторского бюро "Родстер России", в компетенции которого находятся три основных направления: создание и дальнейшее ведение проекта родстера "Крым", разработка унифицированного семейства двигателей внутреннего сгорания и работа над созданием синтетических видов топлива.

Сборку родстера "Крым", по словам Дмитрия Онищенко, можно наладить на базе малых инновационных предприятий, существующих при вузах. Такая концепция может внести существенный вклад в решение проблемы, с которой неизбежно сталкиваются предприятия - нехватка грамотных инженеров и обеспечение производственной и технологической практики студентов ВУЗов. При условии, если "Крым" собирать на базе МИПов, то, условно говоря, студенты технических и технологических учебных заведений получают прекрасную возможность пройти стажировку, не отвлекаясь от учебного процесса.

Что касается линейки унифицированных двигателей, то здесь авторы проекта апеллируют к мотору, который устанавливается на автомобили Aurus. Дмитрий Онищенко отметил, что гордится тем, что принимал участие в создании этого агрегата в рамках совместных работ с ГНЦ ФГУП НАМИ, отмечая уникальность его характеристик. Унификация, как нужно полагать, была заложена в этот двигатель изначально, ведь он создавался в рамках проекта "Единой модульной платформы".

На базе двигателя, как отметил Дмитрий, можно создать рядную "четвёрку", которая могла бы встать на вооружение, УАЗ, ГАЗ и других производителей, и компактный трехцилиндровый ДВС, который мог бы использоваться на автомобилях производства АвтоВАЗа, а также разработать модификации для лёгкой авиации, кораблестроения.

"Я уверен, что мы смогли бы предложить российским автопроизводителям продукт, превосходящий иностранные аналоги по многим параметрам, в том числе и по цене, - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, что иностранные акционеры будут не в восторге от такого предложения. - В конце концов мы не должны забывать о государственном регулировании. Например, у "Ростеха" есть достаточный процент акций, чтобы встать на защиту российских инженерных решений и внедрить их в производство, чтобы ликвидировать зависимость от архаичных моторов, разработанных десятки лет назад. Это, кстати, касается не только двигателей, но и, например, автоматических коробок передач, которые недавно разработаны отечественным производителем, но были отвергнуты иностранными акционерами АвтоВАЗа, однако успешно используются в проекте Aurus.

Таким образом, использование силового агрегата в составе данного ДВС и автоматической трансмиссии отечественной разработки покажет высокую социальную ценность отечественного автомобиля: "В моем автомобиле - частица двигателя автомобиля моего президента!"

Что касается синтетического топлива (топливо со стабильной химической структурой - прим. "РГ"), то, по мнению Онищенко, оно имеет огромный потенциал: "Ещё неизвестно, что эффективнее - сжигать углеводороды на ТЭЦ для получения электроэнергии для зарядки электрокара или же сжигать их в камере внутреннего сгорания. Разумеется, при условии, что мы полностью изучим вопрос и создадим такое топливо, которое будет обеспечивать максимальную полноту сгорания и тем самым гарантировать минимальную токсичность при максимальном КПД", - прокомментировал позицию Онищенко.

Интересно, что в рамках этой революции российского автопромышленного комплекса планируется создание Открытой студенческой автоинженерной корпорации. В пояснительной записке к проекту (оригинал есть в распоряжении редакции "РГ") говорится, что акционерами смогут стать только студенты и аспиранты технических и технологических вузов.

"Уже начиная с первого курса они имеют возможность приобрести акцию и стать членом корпорации. Управление и отслеживание траектории развития каждого из акционеров корпорации осуществляется с помощью технологии блокчейн, которая позволяет каждому акционеру выстроить свой маршрут, накопить свой блок знаний, контролировать и вводить ограничения на акции. Обязательным условием такой корпорации, в случае завершения своей студенческой карьеры, является необходимость продать обратно в корпорацию свою акцию, которую в последующем купит новый студент первого курса. Таким образом, корпорация является учебно-производственной", - говорится в документе.

Онищенко отметил, что для этого необходимо внести изменения в существующее законодательство, в котором будут прописаны положения, касающиеся условий создания, осуществления деятельности и защиты студенческих акционерных обществ. Под защитой понимается невозможность поглощения корпорации другими.

Корпорация также будет решать вопросы взаимодействия всех вузов страны.

"У студентов появляется возможность как виртуального, так и физического доступа к единому информационному межвузовскому пространству: курсам, учебникам, дипломным работам, инженерным школам различных университетов", - говорится в пояснительной записке. Участие автопроизводителей в качестве партнёров позволит в будущем пополнить кадровый состав специалистами высшей категории.

В настоящее время уже создан Совет Ветеранов (старейшин) автомобильной промышленности и двигателестроения, который будет заниматься оценкой существующих и перспективных идей сотрудников КБ "Родстер России", реализуя тем самым функцию передачи знаний и опыта от старшего поколения младшему.

"Финансирование деятельности КБ будет осуществляться с использованием существующих инструментов Государственной поддержки, - рассказал Онищенко. - Финансирование производства будет осуществляться с использованием механизмов краудфайдинга, а также по линии ФРП и ВЭБ".

Планируется, что данная концепция будет предложена руководству страны в качестве эксперимента, а после апробации она может быть применена к другим отраслям промышленности России.