Эксперт рассказала о зимнем "морезаменителе"

На новогодние каникулы привлекательными для туристов станут термальные комплексы, некоторые из них позиционируют себя как "морезаменители". Об этом в интервью "Российской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Такие предложения есть, и они востребованы. Но у нас, как часто бывает, получилась небольшая путаница. Если с санаториями все понятно, то определений термальных комплексов или СПА-комплексов нет. Это может быть просто отель со СПА-программами, хаммамами, банями, бассейнами и термальной водой, пусть даже привезенной. Такой сегмент уже немаленький и востребованный", - сказала эксперт.

Термальные комплексы действуют круглогодично, но особенно популярны зимой. По словам Ломидзе, интересную подачу придумали в Тюменской области. "С летним отдыхом они определились, а вот что делать там зимой - это вопрос. Опять же в Тюмени не погуляешь - это "врата Сибири". Поэтому они придумали такой прекрасный термин - "морезаменитель", где культурно-познавательную составляющую своего региона прекрасно совмещают с отдыхом на тюменских термах", - сказала она.

Как заметила эксперт, современные термальные комплексы появляются в различных регионах. Хорошие СПА-отели категории "четыре" или "пять звезд" распродаются быстро.

Интервью с Майей Ломидзе читайте на сайте "РГ" в сюжете "Отдых и туризм в России".