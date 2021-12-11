СМИ: Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта

Пассажирский самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден изменить курс из-за появления над Черным морем неопознанного воздушного судна, сообщает Telegram-канал Aviaincidents.

На борту находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Сменить курс пришлось примерно в 50 километрах от берега после появления в небе другого самолета. После инцидента самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. По данным СМИ, изменить курс пришлось еще одному рейсу, следовавшему из Москвы в Сочи.

Сейчас транспортная прокуратура разбирается в еще одном происшествии. Самолет, вылетевший из "Шереметьево" в Краснодар, вернулся в аэропорт из-за сигнала о разгерметизации. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.