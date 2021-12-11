Самый дорогой "китаец" Exeed VX: стоит ли этот кроссовер своих денег

В России начались продажи нового полноразмерного вседорожника Exeed VX. Новинка стала самой дорогой китайской моделью в нашей стране, однако на другие "одноклассники" цены еще выше.

Китайская мощь

Премиальный бренд Exeed от китайской компании Chery присутствует в нашей стране вот уже более года, однако до недавнего времени был представлен лишь одной моделью - среднеразмерным кроссовером TXL, который, кстати, уже успел пережить обновление. И вот недавно на российский рынок вышел новый флагманский внедорожник Exeed VX, ставший не только самой дорогой моделью китайского производства в нашей стране, но и самым мощным кроссовером из Поднебесной.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный четырехцилиндровый бензиновый двигатель 2.0 TGDI мощностью 249 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. С таким силовым агрегатом полноразмерный Exeed VX разгоняется до "сотни" за 8,5 секунд, а максимальная скорость равна 195 км/ч.

Стоит отметить, что в России флагманский внедорожник предложен только с полным приводом, в то время как на китайском рынке у него есть и переднеприводная модификация. В то же время низкий спрос на дизельные версии со стороны китайцев оставил Exeed VX без двигателя на "тяжелом топливе", хотя у нас полноразмерные кроссоверы с таким мотором пользуются популярностью.

Как отмечает обозреватель "Дрома" Сергей Арбузов, у единственного прямого конкурента - GAC GS8 - в России как раз представлена переднеприводная версия, а отсутствие дизельной модификации вряд ли окажет ключевое влияние на объем продаж Exeed VX.

"В данном сегменте, а VX - это полноразмерный кроссовер премиального класса, полный привод является сейчас обязательным атрибутом. Экономить 100-150 тыс. рублей, отказавшись от 4WD, никто не будет. К тому же Россия настолько огромная и разная по типу дорог и климату страна, что полный привод где-то просто необходим. А вот дизельная версия - возможно, единственное, чем хотелось бы дооснастить VX", - комментирует руководитель отдела продаж АвтоСпецЦентр Exeed Сергей Бояркин.

По лучшим образцам

Фото: Пресс-служба Exeed

Полноразмерный внедорожник Exeed VX построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4970×1940×1788 мм, колесная база достигает 2900 мм. Клиренс равен 200 мм, угол въезда - 18°, угол съезда - 20°. Внедорожник оснащен независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной независимой подвеской сзади.

Внешний вид Exeed VX отличают внушительная решетка радиатора, светодиодная оптика, внутренний дизайн которой выполнен в виде кристаллизованных капелек воды, а также большие 20-дюймовые двухцветные литые диски с премиальным дизайном. В России новинка представлена исключительно в семиместной версии. Объем багажника равен 520 литрам, а при сложенных сидениях третьего ряда - более 2500 литров.

Как говорит руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, при создании Exeed VX китайский автопроизводитель ориентировался на лучшие образцы премиальных внедорожников, таких как Audi, BMW и Mercedes-Benz, популярных и в нашей стране, поэтому у него есть все шансы занять свое место на российском рынке.

Ценовое преимущество

Фото: Пресс-служба Exeed

Новый Exeed VX предлагается в двух комплектациях - Luxury и President - стоимостью 3 млн 299 тыс. 900 рублей и 3 млн 599 тыс. 900 рублей соответственно. Таким образом, самый дорогой китайский автомобиль оказался, тем не менее, доступнее основных конкурентов. Среди главных соперников новинки в самой компании Chery называют корейские Hyundai Palisade (от 3 млн 639 тыс. руб.) и Kia Mohave (от 4 млн 009 тыс. 900 руб.), а также Mazda CX-9 (от 3 млн 303 тыс. руб.).

По мнению Сергея Бояркина, за счет своей стартовой стоимости VX также заберет клиентов топовых версий таких среднеразмерных кроссоверов, как Kia Sorento, Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe. Наибольшее востребованной у покупателей нового внедорожника будет комплектация будет President: клиентов подкупает активный круиз-контроль с многочисленными системами помощи, премиальная кожаная отделка салона, электронный привод сидений и 20-дюймовые колесные диски.

В свою очередь, Сергей Арбузов отмечает, что разница в цене между комплектациями Luxury и President невелика, однако в условиях действия больших скидок по трейд-ин, которые дает представительство Chery, дилерам будет проще продавать самую дорогую и самую маржинальную версию, на что может играть и дефицит конкурирующих моделей. По оценкам эксперта, в первый полный год продаж новый Exeed VX сможет найти 1200-1500 покупателей в нашей стране.

Добавим также, что уже во втором квартале 2022-го на российском рынке появится компактный кроссовер LX. Третья модель Exeed станет "входным билетом" в этот премиальный бренд и, очевидно, будет локомотивом продаж.