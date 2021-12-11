Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет

Минздрав Сингапура одобрил препарат Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом в субботу сообщила газета Straits Times.

Ожидается, что прививки начнут делать в конце декабря, передает ТАСС. Эксперты считают, что преимущества вакцинации перевешивают риски для детей, особенно на фоне сохраняющейся локальной передачи вируса и появления штамма "омикрон". Вакцинация будет проводиться с интервалом в 21 день между первой и второй прививкой.

По последним данным, в Сингапуре полный курс вакцинации от коронавируса прошли 87 процентов всех жителей.

Днем ранее власти Нидерландов одобрили рекомендацию Совета по здравоохранению прививать от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет. Вакцинация также разрешена препаратом Pfizer/BioNTech.