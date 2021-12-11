Власти Нидерландов разрешили прививать от COVID-19 детей с 5 лет

Власти Нидерландов одобрили рекомендацию Совета по здравоохранению прививать от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.

"Детям в возрасте от 5 до 11 лет теперь можно сделать прививку от коронавируса. Это касается всех детей этой возрастной группы ", - цитирует РИА Новости сообщение.

Вакцинация здоровых детей 5-11 лет начнется со второй половины января. А прививать детей этой возрастной группы с хроническими заболеваниями начнут уже с 20 декабря. Всем им будет предложена вакцина Pfizer/BioNTech.

Ранее сообщалось, что в Испании кампанию по вакцинации от коронавируса расширили на детей с 5 лет. Как заявили в министерстве здравоохранения, это необходимо, чтобы уменьшить уровень заболеваемости COVID-19 в возрастной группе с 5 до 11 лет (именно в ней сейчас самый высокий уровень заражения), снизить риски передачи инфекции в семьях и в учебных заведениях. Делать уколы будут с разницей в 8 недель (вместо трех, как у взрослых).