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11.12.2021 14:43
Рубрика: В мире

В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек

Текст: Александр Саможнев

По меньшей мере 50 человек могли погибнуть из-за торнадо, обрушившегося на западную часть штата Кентукки в ночь на субботу, сообщил в эфире телеканала NBC губернатор Энди Бешир.

Фото: Suleyman Elcin/Anadolu Agency via Getty Images
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"По нашему мнению, число погибших в результате инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100", - отметил Бешир.

Губернатор информировал, что по штату пронеслись четыре торнадо. Почти 60 тысяч жителей и остались без электричества. Город Мэйфилд был фактически разрушен. Обрушение крыши свечного завода привело к массовым жертвам.

В городе введено чрезвычайное положение. К поиску людей, а также ликвидации последствий торнадо власти привлекли Национальную гвардию.

В мире США Торнадо в США

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