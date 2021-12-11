В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек

По меньшей мере 50 человек могли погибнуть из-за торнадо, обрушившегося на западную часть штата Кентукки в ночь на субботу, сообщил в эфире телеканала NBC губернатор Энди Бешир.

"По нашему мнению, число погибших в результате инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100", - отметил Бешир.

Губернатор информировал, что по штату пронеслись четыре торнадо. Почти 60 тысяч жителей и остались без электричества. Город Мэйфилд был фактически разрушен. Обрушение крыши свечного завода привело к массовым жертвам.

В городе введено чрезвычайное положение. К поиску людей, а также ликвидации последствий торнадо власти привлекли Национальную гвардию.