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Рубрика: В мире

В США анонсировали продажу 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США намерены с 17 декабря начать продажу 18 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва. Об этом говорится в заявлении министерства энергетики. Отмечается, что данное решение принято после "решительных мер президента Джо Байдена в ноябре по устранению дефицита поставок нефти".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Ведомство также объявило о первой в рамках этих мер передаче взаймы партии в 4,8 млн баррелей нефти американской компании ExxonMobil. Поясняется, что позднее компания обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом надбавки в виде дополнительного количества нефти, которое оговаривается заранее, передает ТАСС.

В минэнерго пояснили, что комбинированный подход к обмену и продаже позволит задействовать до 32 млн баррелей нефти. Ведомство будет принимать заявки как на обмен, так и на продажу. Сообщается, что за последний месяц цены на нефть упали в среднем на 10% и цены на АЗС в США начали снижаться, однако "администрация продолжает принимать меры, чтобы помочь устранить разрыв между спросом и предложением на рынке и снизить цены на энергоносители для американцев".

Напомним, в ноябре президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением. Как подчеркнули в Вашингтоне, эти действия предприняты вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию. Однако аналитики считают, что такой шаг может не иметь долгосрочного эффекта.

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