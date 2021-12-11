Вернут ли камерам измерение средней скорости

Автоматические камеры на дорогах будут фиксировать среднюю скорость, а также их научат выявлять опасное вождение. Это следует из проекта нового ГОСТ для комплексов фотовидеофиксации, который разрабатывают Росстандарт и МВД.

Документ устанавливает различные требования к этим комплексам, в частности, дальность измерений, а также перечень составов нарушений. Так вот с этими составами есть сложности. Например, от фиксации средней скорости МВД отказалось не потому, что комплексы плохо ее фиксировали, а потому что сложилась неоднозначная судебная практика по таким штрафам. Дело в том, что любое административное нарушение характеризуется местом и временем его совершения. При определении средней скорости на длительном участке дороги - это невозможно. К тому же, длительный участок может попадать под юрисдикцию разных судов.

По сути, большинство камер и так замеряют именно среднюю скорость, но буквально на расстоянии нескольких метров. И это вопросов не вызывает. Но там, где средняя скорость измеряется на протяженном участке дороги, ни времени, ни места совершения нарушения установить невозможно. Новый ГОСТ эту ситуацию никак не переломит. Необходимо прописать измерение средней скорости в Кодексе об административных правонарушениях. Однако такой поправки пока никто в действующий КоАП вносить не планирует. Да и в проекте нового КоАП этого понятия нет.

Недавно рабочая группа ОНФ по защите прав автомобилистов выступила с предложением закрепить в законодательстве это понятие. Эксперты предлагают установить, что средняя скорость измеряется на участке с одинаковым ограничением скоростного режима, не имеющего альтернативного объезда, позволяющего проехать его быстрее, и находящегося в одной юрисдикции суда. Подобная формулировка закрепляется и в проекте нового ГОСТ. Только закреплять ее надо именно в КоАП, потому что именно Кодекс определяет, что считать административным правонарушением.

Что касается опасного вождения, то, согласно нынешней формулировке в Правилах дорожного движения, одной камере выявить такое нарушение не под силу. Ведь водитель должен совершить сразу несколько нарушений подряд. И скорее всего в кадр одного комплекса будет попадать только одно. Неоднократные перестроения также надо фиксировать на довольно длительном участке. Чисто теоретически настроить на это несколько комплексов, чтобы они работали в связке можно, но сложно. К тому же, может возникнуть опасность двойного наказания, когда камера наказывает за каждое совершенное нарушение, а потом еще и за опасное вождение.

Кстати, ответственности за опасное вождение в КоАП до сих пор не предусмотрено. Проект такой был внесен в Госдуму и даже прошел первое чтение, но завис. Он предполагал штраф 5 тысяч. Как стало известно "РГ", сейчас он готовится ко второму чтению, и наказания в нем предусмотренные - более жесткие.

В проекте нового КоАП также прописана ответственность за опасное вождение. В нем предлагается штрафовать водителей на 3 тысячи рублей. Но когда этот проект дойдет хотя бы до Госдумы - никому неизвестно.

Надо сказать, что в Госдуме рассматриваются поправки в КоАП, согласно которым комплексы фотовидеофиксации должны работать в соответствии с требованиями, которые должно разработать правительство. Нарушение этих требований будет основанием для отмены вынесенных штрафов. Этот проект прошел уже первое чтение. Когда он будет принят, у правительства будет полгода для разработки этих требований. Так что новый ГОСТ лишь небольшой элемент в нормативных актах, который будет регулировать работу автоматических камер. Наиболее важным будут те правила, которые установит правительство. Но их пока и в проекте нет.