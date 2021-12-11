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Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны

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    11.12.2021, 11:41
Текст:   Кристина Верховцева

Актриса и певица Наталия Орейро сообщила, что впервые прибыла в Россию по своему внутреннему паспорту гражданки страны. Напомним, она получила гражданство РФ в конце октября 2021 года.

Орейро поделилась с поклонниками видеотрансляцией, в которой она сообщила, что приехала в Россию для участия нового запуска сериала "Дикий ангел". Она пробудет в нашей стране несколько дней, а к концу месяца отправится в Аргентину к своей семье. Как сообщает ТАСС, сын артистки Мерлин (который также получил российское гражданство) остался на родине из-за занятий в школе.

Певица также рассказала, что планирует сделать гастрольный тур по России в следующем году.

- Так как я теперь россиянка, нужно обязательно сделать российский концерт, - заявила она, а затем спела некоторые свои песни.

Фото: EPA/David Fernandez
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам

Кроме того, Наталия Орейро анонсировала свое возможное появление в одном из российских фильмов и предстоящую русскоязычную песню.

К слову, Наталия Орейро имеет в нашей стране большое число фанатов еще со времен "Дикого ангела", где она сыграла главную роль. Только официальное сообщество певицы "ВКонтакте" насчитывает 1,5 млн подписчиков. Орейро регулярно обращается к русскоговорящей публике и пытается учить язык.

Ранее она сообщила, что вакцинировалась "Спутником V".

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