Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V"

Уругвайская актриса и певица (а с недавних пор - и гражданка РФ) Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась от коронавируса и выбрала для этого вакцину "Спутник V". Как сообщает НТВ, российский препарат 44-летняя артистка предпочла другим.

Наталия Орейро, к слову, недавно получила российский паспорт. Владимир Путин присвоил певице и ее девятилетнему сыну гражданство нашей страны.

Ее родная страна Уругвай стала одним из первых государств, получивших вакцину "Спутник V". Орейро отметила, что в будущем планирует также прививаться данной вакциной и посоветовала своим поклонникам и соотечественникам последовать ее примеру.

Наталия Орейро получила мировую известность в конце 90-х годов после главной роли в сериале "Дикий ангел", где она сыграла бедную сироту, которая попадает на службу в богатый дом. Орейро также исполнила главный саундтрек к сериалу - песню Cambio Dolor. "Дикий ангел" показывался в 130 странах мира и имел колоссальный успех. Российские зрители особенно полюбили Орейро, а артистка отвечала взаимностью - она радовала поклонников многочисленными выступлениями, нередко признавалась в любви к России и учила язык. В 2005 году Орейро даже сыграла главную роль в отечественном сериале "В ритме танго".