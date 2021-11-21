Новости

Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид" 15:53
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы 15:19
Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года 15:09
BBC опубликовала анонс финального сезона "Острых козырьков" 20.11.2021
Опубликованы два новых постера "Матрицы: Воскрешение" 20.11.2021

Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V"

Новости
    21.11.2021, 14:59
Текст:   Кристина Верховцева

Уругвайская актриса и певица (а с недавних пор - и гражданка РФ) Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась от коронавируса и выбрала для этого вакцину "Спутник V". Как сообщает НТВ, российский препарат 44-летняя артистка предпочла другим.

Фото: EPA/David Fernandez
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам

Наталия Орейро, к слову, недавно получила российский паспорт. Владимир Путин присвоил певице и ее девятилетнему сыну гражданство нашей страны.

Ее родная страна Уругвай стала одним из первых государств, получивших вакцину "Спутник V". Орейро отметила, что в будущем планирует также прививаться данной вакциной и посоветовала своим поклонникам и соотечественникам последовать ее примеру.

Наталия Орейро получила мировую известность в конце 90-х годов после главной роли в сериале "Дикий ангел", где она сыграла бедную сироту, которая попадает на службу в богатый дом. Орейро также исполнила главный саундтрек к сериалу - песню Cambio Dolor. "Дикий ангел" показывался в 130 странах мира и имел колоссальный успех. Российские зрители особенно полюбили Орейро, а артистка отвечала взаимностью - она радовала поклонников многочисленными выступлениями, нередко признавалась в любви к России и учила язык. В 2005 году Орейро даже сыграла главную роль в отечественном сериале "В ритме танго".

Новости

Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры 20.11.2021
Умер легендарный американский актер Арт ЛаФлер 20.11.2021
Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой потребовались доноры 20.11.2021
Вышел трейлер комедии с Павлом Волей "Снегурочка против всех" 20.11.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Георгий Шахет - пан Марек из "Кабачка "13 стульев" 20.11.2021
Александра Серова выписали из больницы 19.11.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Сын Доминика Уэста сыграет со своим отцом в "Короне" 19.11.2021
Мэйси Уильямс вернулась к роли Арьи Старк 19.11.2021
Вышел трейлер сериала "Позолоченный век" от авторов "Аббатства Даунтон" 19.11.2021
⧣ музыка
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Названы причины пожара, в котором пострадала Марина Хлебникова 19.11.2021
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова находится в коме 19.11.2021
Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве 19.11.2021