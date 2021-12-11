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11.12.2021 01:27
Рубрика: Власть

Захарова предложила Украине ползком пробраться в НАТО

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского. Ранее он заявил, что Украина по-прежнему прилагает все усилия для того, чтобы присоединиться к НАТО. "Но мы идем, а там шлагбаум... не получается обойти", - цитирует ТАСС украинского лидера.

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"Ползком?", - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале вариант того, как Украине попасть в НАТО.

Ранее в МИД РФ рассказали, чем грозит втягивание Украины в НАТО: это приведет к тому, что на ее территории появятся ракеты с минимальным подлетным временем к России. Отмечается, что это создаст "неприемлемые" угрозы безопасности России и может спровоцировать масштабный конфликт в Европе.

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