Захарова предложила Украине ползком пробраться в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского. Ранее он заявил, что Украина по-прежнему прилагает все усилия для того, чтобы присоединиться к НАТО. "Но мы идем, а там шлагбаум... не получается обойти", - цитирует ТАСС украинского лидера.

"Ползком?", - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале вариант того, как Украине попасть в НАТО.

Ранее в МИД РФ рассказали, чем грозит втягивание Украины в НАТО: это приведет к тому, что на ее территории появятся ракеты с минимальным подлетным временем к России. Отмечается, что это создаст "неприемлемые" угрозы безопасности России и может спровоцировать масштабный конфликт в Европе.