Байден объявил режим ЧС в пострадавшем от торнадо штате Кентукки

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где жертвами торнадо стали минимум 70 человек. Региону будет оказана федеральная помощь.

"Это, вероятно, крупнейшее торнадо в нашей истории. Люди потеряли свои дома, бизнес, это трагедия. Мы по-прежнему не знаем точное число жертв. Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь", - сказал хозяин Белого дома (цитата по ТАСС).

От непогоды пострадали сразу несколько американских штатов - Арканзас, Иллинойс, Миссури и Теннесси. Без электричества остались более 200 тысяч человек. Главный удар стихии пришелся на штат Кентукки.

Байден поручил развернуть в регионах чрезвычайные и спасательные службы, а также наладить водоснабжение и поставки необходимых товаров.