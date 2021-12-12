Число заразившихся COVID-19 в России превысило 10 млн человек

В Российской Федерации зарегистрировано уже 10 016 896 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таковы данные оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Всего же за минувшие сутки в России подтверждено 29 929 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Большинство - в Москве (+2862), Московской области (+2040) и Санкт-Петербурге (+2012). Меньше всего в Калмыкии (+17), Ненецком АО (+12) и Чукотском АО (+5).

Также за последние сутки подтверждено 1 132 смерти от коронавируса.