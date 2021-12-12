Кабмин выделил 890 млн рублей на газовый танкер для "Арктик СПГ 2"

Правительство России выделило более 890 миллионов рублей на завершение второго этапа строительства газового танкера для проекта "Арктик СПГ 2". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый ледокольный танкер-газовоз будет способен перевозить 172 600 кубометров сжиженного природного газа. Его можно будет использовать в течение всего года для транспортировки СПГ по Северному морскому пути.

Танкер строится на верфи "Звезда" в Приморье, сдать судно в эксплуатацию планируется в 2023 году. Работы идут в сотрудничестве с южнокорейской компанией Samsung.

Весной этого года российский газовый танкер-ледокол впервые в истории самостоятельно прошел по Севморпути.

Также глава правительства выделил более 10,5 млрд рублей на докапитализацию Государственной транспортной лизинговой компании. Деньги пойдут на заключение с заинтересованными организациями договоров лизинга гражданских судов по льготной ставке для перевозки пассажиров, грузов и технических нужд.