Лучше выбирайте "автомат": топ-5 иномарок, которые не надо брать с МКП

В конце 90-х начале 2000-х годов рядовые отечественные автовладельцы боялись диковинных автоматических коробок передач как огня. Сложные конструктивно, требующие обслуживания и хороших специалистов, а следовательно и денег, такие трансмиссии могли стать реальной головной болью. То ли дело простая "механика", в которой все относительно просто и понятно. Хотя чаще всего это действительно так, и на старуху бывает проруха. Вспоминаем, какие подержанные автомобили лучше не рассматривать с механической коробкой передач.

Volkswagen

Казалось бы, концерн VAG хорошо известен по своим неудачам с роботизированный трансмиссией DSG, которую он пытался привести в порядок чуть ли не десятилетие. Однако технические проблемы с коробками передач встречались и до знаменитого "робота", причем, что удивительно, с механическими.

Источник проблем - коробка 02T, которую изначально делали для экспериментальной модели Audi A2. Корпус из магниевого сплава, облегченные валы и расчет на двигатель 1.4.

Чуть позже эта трансмиссия оказалась и на Skoda Fabia, и на Volkswagen Polo, где трудилась уже вместе с 1.6-литровым мотором. Не сказать, что механика была уж очень капризная, но к концу гарантийного периода ее износ мог достигать состояния, близкого к критическому. А потому у покупателей на вторичном рынке отзывы об этой коробке могут быть не самые лесные.

Hyundai\Kia

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Посмотрев на европейских коллег, на те же грабли решили наступить и корейцы. Концерн Hyundai-Kia в начале 2000-х годов эксплуатировал средней руки трансмиссию М5AF3, которая ставилась и на Accent, и на Getz.

Чуть позже коробку доработали для 100-сильных моторов 1.4. А для еще более моментных двигателей построили конструктивно схожую "механику" М56CF, которую предполагалось стыковать с моторами 1.6 для Solaris и Ceed.

Нагрузок трансмиссия в итоге не выдерживала. Достаточно быстро появлялись шумы и вибрации, хруст и сложности при переключениях. Причина поломок оказалась в быстром износе сальников, через которые уходило масло. В результате разрушались синхронизаторы и шестерни, а также быстро изнашивались вилки.

Ford

Фото: Пресс-служба Ford.

Еще один неудачный опыт эксплуатации ждет покупателей европейских моделей Ford. Речь о Fiesta, Fusion и Focus с механикой IB5.

Слабенькая коробка передач более-менее вынослива в паре с моторами до 100 лошадиных сил. Решив сэкономить, руководство концерна приказало ставить ее же и на более мощные агрегаты, вплоть до мотора 1.8 на Ford Focus. Тут-то и начались проблемы.

Неаккуратная эксплуатация или агрессивная манера вождения очень быстро выводят из строя IB5: страдают подшипники и дифференциал, а также корпус с валами и шестернями. Обслуживать эту "механику" нужно как "автомат": каждые 50-60 тыс.км загонять на диагностику и менять масло. В заботливых и спокойных руках такие "Форды" порой живут достаточно долго, в ином случае трансмиссия не доживает и до 100 тыс.км.

Opel

Фото: Пресс-служба Opel.

Главная проблема Opel - механика F17, которую не пнул только ленивый. Ставилась коробка практически на весь легковой модельный ряд - от Corsa до Zafira.

Первопричина проблем здесь такая же, как и у Ford. Разработанная на основе коробки конца прошлого века "механика" F17 оказалась просто не готова к современным нагрузкам. Продолжительность жизни трансмиссии прямо зависит от мощности двигателя, с которым она состыкована.

Разрушение подшипников сопровождается не только гулом при движении, но и усугубляется течью сальников приводов, что в итоге приводит к повреждению валов, шестерней, дифференциала и даже корпуса коробки. Нередко случается так, что смысла ремонтировать F17 просто нет - она меняется целиком.

Надо сказать, что проблемы не обошли стороной и другую "механику" Opel - шестиступенчатую трансмиссию М32, которая ставилась на турбированные версии. Ну а робот EasyTronic, который построен на основе все той же коробки F17, вообще стал притчей во языцех.

Rover, Mini, Peugeot и Citroen

Фото: Пресс-служба Mini.

Что общего у этих четырех брендов? Одна на всех проблемная механическая трансмиссия.

Еще в конце прошлого века британцы из Rover решили взять себе за основу французскую коробку передач серии МА и хорошенько ее доработать - так получилась "механика" R65, которую поставили сначала на компактные "Роверы", а затем и на возрожденные хетчбэки Mini в базовых версиях. Английскую модернизацию одобрили и французы из Peugeot-Citroen, вернув ее в недра своих компактных моделей с моторами до 1.4 литра, что было ошибкой.

Трансмиссия R65 отличалась одним - ломучестью. Даже сложно представить, как у достопочтенных европейцев получился столь ненадежный агрегат. Выйти из строя в нем может практически каждая составляющая: синхронизаторы, шестерни передач, подшипники, зубья шестерен, штоки и вилки включения передач, а также сцепление.

Вывод

Фото: Istock

Практически все поломки трансмиссий связаны с несоответствием расчетной выносливости с реальным режимом эксплуатации, что было очевидно изначально.

Если вы знаете о том, что одна и та же коробка передач стоит на машине с двигателем 1.2 и 1.8, то от покупки последней версии лучше воздержаться. Ну а главным плюсом окажется тот факт, что механическая трансмиссия даже в случае ее замены действительно обходится гораздо дешевле автоматической.