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Рубрика: Экономика

Перед Новым годом в России подорожало шампанское

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В торговых сетях рассказали, на сколько подорожало у них шампанское к концу 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных представителей ретейлеров.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Импорт шампанского в Россию за 9 месяцев этого года вырос более чем в 1,5 раза

Так, по словам сотрудников Х5 Group ("Пятерочка"), с 1 по 8 декабря средний чек на шампанское у них составил 460 рублей, что на 3 процента выше, чем в 2020 году.

В "Ашане" тоже фиксируют незначительное повышение цены - в размере 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

При этом ретейлеры отметили, что уровень продаж игристых вин в 2021 году остается на уровне прошлого. Также представители сетей рассказали, какое шампанское предпочитают россияне. По их словам, в 77 процентах - это обычное полусладкое вино по типу "советского".

Ранее виноделы предсказывали, что до нового года рост цен на шампанское в России составит примерно 5-7 процентов.

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