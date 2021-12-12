Песков назвал делом будущего личную встречу Путина и Байдена

Президент России очень бы хотел лично встретиться с американским коллегой, но пока об этом говорить рано.

"Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось", - заявил Владимир Путин, отвечая Джо Байдену в начале переговоров 7 декабря. Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1"). Напомним, президент США заявил, что очень жаль, что не получилось встретиться лично на саммите "двадцатки" в Риме.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что пока об этом говорить рано. "Очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - сказал он в упомянутой программе. Главы государств договорились в самое ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат предметный разговор о конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины, напомнил он.

"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - заметил пресс-секретарь российского лидера.