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12.12.2021 14:03
Рубрика: Власть

Песков передал настроение Путина после переговоров с Байденом

Текст: Кира Латухина

Нельзя сказать, что президент России после саммита с американским коллегой был обрадован. Поводов для этого не было, заявил, отвечая на вопросы в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК), пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о настроении российского президента после переговоров, Песков сказал: "Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует его постоянного внимания, что он и делает". На вопрос, можно ли сказать, что администрация Джо Байдена более последовательна в выполнении договоренностей, чем прежние, пресс-секретарь российского лидера заметил, что пока нет, так сказать нельзя.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Песков также объяснил, почему во время совещания по экономическим вопросам Путин назвал онлайн-встречу с американским коллегой протокольным мероприятием: "Потому что всегда внутренние мероприятия гораздо важнее, чем международные. Сколь сложны бы ни были международные мероприятия - для президента все-таки экономическая ситуация, борьба с инфляцией, социально-экономическое положение в стране гораздо важнее, чем разговор с Байденом. Не умаляя значения последнего".

Еще пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путину на переговорах не нужно было запрашивать материалы, в отличие от американского коллеги: "Господину Байдену требовались определенные справочные материалы, по походу беседы ему эти материалы передавали". "В данном случае президент Путин находится на постоянной связи со всеми своими помощниками, с министрами, которые ему нужны по тем или иным вопросам. Вот так оперативно запрашивать какие-то материалы ему не нужно, он очень хорошо владеет тематикой", - сказал Песков, добавив, что и телефон, который был рядом с Путиным, во время телемоста не пригодился.

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