Песков рассказал про планы Байдена финансово изолировать Россию

Президент США во время переговоров с российским коллегой заявил, что при "вторжении" на Украину Россия будет финансово изолирована. Но говорить, что он якобы пугал Владимира Путина, нельзя - российский лидер бы не позволил, так что беседа была взаимоуважительной. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1").

"Да, действительно, Байден говорил о том, что, если будет вот это эфемерное вторжение на Украину - видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда - вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее, и тому подобное", - подтвердил Песков. "Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - также сказал он.

"Наши американские коллеги сразу после завершения беседы в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так. Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позволил", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

"Темы обсуждались весьма и весьма сложные, а главное, что в основном они касались разногласий", - также заметил Песков. Но разговор был позитивный с точки зрения тона общения, "все-таки президенты с уважением относятся друг другу, к взаимному дипломатическому и политическому опыту", оценил он.