Почему не следует перекрашивать кузовные детали из-за сколов и царапин

Камни, летящие из-под колес встречного и попутного транспорта, случайные контакты с препятствиями на парковке или в гараже и даже снующие по парковке пешеходы легко могут нанести вашему автомобилю легкие ранения в виде сколов и затиров. А случается, что из-за производственного брака или некачественного кузовного ремонта краска на кузове идет пузырями. Первое, что приходит в голову заботливому владельцу, - это устранить возникшие "некрасивости" путем перекраски детали или даже кузова целиком. Однако в большинстве случаев прибегать к таким радикальным решениям не стоит. Разберемся, почему.

Почему владельцы стремятся как можно скорее избавиться от сколов, затиров и других повреждений ЛКП кузова, совершенно понятно - они опасаются, что в противном случае может семимильными шагами пойти процесс коррозии. Однако такой сценарий был реален фактически еще до миллениума, когда львиная доля отечественного автопарка не имела масштабной оцинковки кузовов.

Сегодня в цинковую "броню", как правило, одеты автомобили, стоимость которых начинается с отметки примерно 1 млн рублей. Впрочем, есть исключения. У универсала Lada Vesta осуществлена оцинковка всего внешнего слоя кузова, у седана - за исключением крыши. Ну а самая доступная модель АвтоВАЗа, Lada Granta, оцинкована примерно на 30% (цифры рознятся в зависимости от кузовной модификации).

Кузов Renault Logan последних годов выпуска оцинкован полностью, включая труднодоступные и скрытые полости. Кузова Hyundai Solaris и Kia Rio производятся из оцинкованного стального листа Hyundai Hysco. Что же касается более дорогих моделей, там оцинковка применяется практически в 100% случаев.

Теперь разберемся, что происходит, если в результате внешнего воздействия на кузове машин с оцинковкой образуется скол или царапина. Фактически страдает лишь эстетика. Цинк, если он не "пробит" насквозь, до металла, не позволит металлической основе кузова ржаветь. И тем не менее, многие владельцы решаются на перекраску, причем поступают радикально - со снятием слоя лака и краски, нанесением грунта и окрашиванием целой детали в сервисе.

Хорошо, если такой ремонт удается выполнить по страховке (многие страховые компании готовы отремонтировать сколы на кузове по каско лишь с ограничениями, например, допускают только одно обращение с мелким дефектом без справок или же такое повреждение и вовсе не признается страховым случаем). Как бы то ни было, заботливые хозяева обычно не скупятся на такой ремонт, и в результате, как это ни парадоксально, снижают остаточную стоимость своего автомобиля.

Происходит следующее - когда такие владельцы решаются продать свое авто, сотрудник дилерского центра или частный владелец практически гарантированно обнаруживает факт перекраски детали. Сделать это не сложно, вооружившись толщиномером - прибором, позволяющим измерить толщину слоя покрытия материала. Толщина ЛКП, превышающая базовые значения в несколько раз, - верный признак того, что кузовной элемент был восстановлен с применением шпаклевки. В результате покупатель использует факт ремонта как свидетельство якобы имевшего место ДТП и стремится сбить цену на машину.

Однако это еще полбеды. Нередко такого рода ремонт проводят некачественно, и "неродная" краска "не попадает в цвет" или начинает пузыриться. Даже если восстановление было проведено корректно, краска все равно может со временем "поплыть", если речь идет о кузовной детали сложной формы. Кроме того, шпаклевка, нанесенная на кузовные элементы, со временем может осыпаться, если работник мойки переборщит с давлением и приблизит струю из пистолета максимально близко к отремонтированному участку кузова.

Отсюда - логичный вывод. Если повреждения оцинковки и следов коррозии не выявлено, не спешите решать вопрос с закрашиванием не очень больших и глубоких сколов и царапин радикально. Гораздо разумнее обезжирить место скола и закрасить его локально карандашом или кисточкой из тюбика с краской. Помните лишь, что карандаши, выполненные на основе воска, дают покрытие, которое держится не очень долго.

Предпочтительнее так называемые подкрашивающие наборы, состоящие из готового комплекта эмали и лака. Во всех случаях ремонт сколов и царапин рекомендуется производить в сухом помещении при температуре кузова около 20 градусов, а для того, чтобы краска не растеклась и не распространилась на большую, чем необходимо, площадь, можно использовать трафареты.

Потертости же лака на кузове легко устранить и вовсе без окраски - с помощью абразивной полировки кузовного элемента. С одной стороны, вам могут указать на факт кустарного ремонта на стадии торга при продаже машины. Однако серьезно сбить цену за такой автомобиль у покупателя не получится, особенно, если вы сдаете автомобиль по схеме Trade-in.