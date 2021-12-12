Посольство РФ в США выразило соболезнования родственникам жертв торнадо

Российское посольство в США выразило соболезнования американцам, чьи родственники погибли в результате серии разрушительных торнадо. Согласно последним данным, жертвами стихии стали более 80 человек.

"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства РФ в Facebook.

Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, мощные грозовые ячейки стали причиной торнадо, которые обрушились на штаты Арканзас, Теннесси, Миссури, Иллинойс. Главный удар стихии пришелся на Кентукки. Там погибли 70 человек. Полностью разрушен свечной завод. Еще шесть человек скончались от полученных травм при обрушении склада Amazon в Иллинойсе.

Президент США Джо Байден заявил, что это крупнейшее торнадо в истории страны. "Люди потеряли свои дома, бизнес, это трагедия",- сказал политик.