Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо

Президент России выразил соболезнования американскому лидеру Джо Байдену в связи с гибелью людей из-за торнадо. Телеграмма также опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин передал искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии", - отметил он.

Президент США объявил о введении в Кентукки чрезвычайного положения, жертвы разгула стихии есть в штатах Арканзас, Миссури, Иллинойс.