Путин: Спецслужбы США в 90-е годы в РФ лезли во все сферы жизни

Представители американских спецслужб в 1990-е годы "лезли" везде - они проникли даже в ядерный комплекс. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

"Они лезли везде, и даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы", - сообщил Путин, добавив, что спецслужбам даже не нужно было проявлять большую изобретательность, чтобы куда-то добраться.

В частности, было подписано соглашение, благодаря которому на некоторых предприятиях ядерного комплекса "сидели американские специалисты", "ходили туда как на работу каждый день", уточнил он.

Президент и в целом порассуждал на тему привлечения иностранных специалистов к работе в России, ведь в 1990-е годы, когда страна проводила рыночные реформы, отечественных экспертов, понимающих в этой теме, особо не было. Так что в том, что в России 90-х в качестве советников работали сотни иностранцев, нет ничего странного и унизительного, считает он. "Но дело в том, что привлекали, и с этим я бы поспорил, с теми, кто это тогда делал, привлекали очень однобоко, - пояснил Путин. - То есть не слушали специалиста разных направлений".

Между тем европейские специалисты, с которыми он беседовал впоследствии, критиковали деятельность приглашенных в 90-е годы Россией американских советников, называли такие решения ошибкой. "С этим можно спорить, но, во всяком случае, такой критический взгляд на работу этой когорты, он имел место не только сейчас, но имел место и тогда, - добавил российский лидер, - причем не от российского наблюдателя или от российских специалистов, а от европейских специалистов".