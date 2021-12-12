В Татарстане прошел фестиваль татарской песни

Шестой фестиваль татарской песни "Ветер перемен" ("Yзгәреш Җиле") прошел в Казани на сцене Театра опера и балета им. М. Джалиля под музыкальным руководством Вадима Эйленкрига.

Старт этому интереснейшему проекту был дан в 2016 году, когда более чем двухчасовое шоу на сцене ставил режиссер Юрий Александров. Среди публики тогда можно было наблюдать представительниц старшего поколения в национальных костюмах, сберегаемых в бабушкином сундуке для особых случаев. В зале оперного театра царила атмосфера эйфории.

Праздник национальный песни второго по численности этноса в России напомнил дни песни в Эстонии и Латвии, которые проводятся летом. Разница заключалась лишь в том, что татарские песни прозвучали в энергичных, до того момента невообразимо смелых аранжировках в джазовой, блюзовой манерах, в стиле босановы, техно, диско, рэпа и много чего еще. Впечатлила открытость татарского мелоса мировой музыке, "контактность" народных ладов с афроамериканскими жанрово-интонационными структурами. Это был настоящий диалог культур. В январе 2020 года этот проект отправился за океан и предстал в национально-бродвейском великолепии в Карнеги-холле. Ведущими того вечера были Вадим Эйленкриг и Чулпан Хаматова. Миссией фестиваля, по словам Эйленкрига, было "формирование новой эстетики без потери основ национальной идентичности, чтобы говорить с миром языком татарской музыки".

К своему шестому выпуску "Ветер перемен" дул уже без былого напора и драйва, обретя размеренность и в немалой степени стандартизировавшись. Даже Street Jazz балет под руководством Сергея Мандрика двигался качественно, но без былого драйва, задора и огня, привыкнув к заданным ритмомелодическим алгоритмам и хореографическим рисункам. Активный видеоряд на заднике сцены "звучал" в стиле высокой геометрической абстракции, обыгрывая линии тюльпана, цвет золота, всевозможные многогранники и прочие вариации на строгие линии - мир виртуальной графики. За видеоконтент, визуальную и техническую концепцию отвечала компания Stage production.

Сцену занимали симфонический оркестр Театра оперы и балета им. М. Джалиля и оркестр Вадима Эйленкрига под общим управлением Станислава Курбатского. Что покоряло в этом амбициозном фестивальном шоу и шесть лет назад и сейчас, так это голоса как уже известные по прежним выступлениям, так и новые имена. Заточенные под мюзикловую манеру, певцы с громадной самоотдачей пели родные песни, среди которых авторские песни "норовили затмить" народные своей изощренностью. Главный народный хит вечера - трогательная "Ай, былбылым" или "Соловушка" прозвучала в щемящей аранжировке Jukbox trio.

Казанской звезде Алине Шарипжановой с ее мощной джазовой импровизационной природой вокала досталась песня из татарской классики "Семиструйный родник" Сары Садыковой, по словам исследователя, "очень впетая в сознание людей", с мольбой о том, чтобы "не иссякли родники в деревнях". А открывал концерт молодой Айдар Сулейманов с бодрой приветственной песней "Ассаламагалейкум" еще одного ныне живущего классика татарской музыки Резеды Ахияровой, написавшей оперу "Сююмбике" о единственной женщине, правившей Казанским ханством во времена Ивана Грозного.

Как считает композитор Резеда Ахиярова, присутствовавшая среди почетных гостей на концерте, где исполнялись несколько ее песен:

- Татарскую песню отличает особая задушевность, всегда идущая от смысловой наполненности, от текста. Надо сохранять особую, прихотливую мелизматику, аутентичную первозданность народного мелоса и идти к изменениям очень осторожно, не ломая, а деликатно преображая, украшая нововведениями.

Ее слова подтвердились в ее же пронзительной лирической песне "Талая вода", богатой насыщенными гармониями, в исполнении Ильнара Миранова, самого утонченного интерпретатора песни. Любопытно было находить иногда отдаленные, а порой и очень близкие аналогии татарских песен-романсов с российскими, какой стала "Одно только слово" Яхина в исполнении солистки оперного театра, сопрано Гульноры Гатиной. Поданная в тонкой изысканной аранжировке со вступлением виолончели и гитары, она оказалась до невероятности похожей на знаменитый кинороманс "А напоследок я скажу" с его горьким привкусом разлуки.

Сочинения Эльмира Низамова, представителя молодого поколения татарской композиторской школы, автора первого мюзикла на татарском языке. Его рейтинг резко подскочил после того, как музыкант поговорил в прямом эфире с президентом России о судьбе не только татарских молодых композиторов. Песни его отличились европейским шиком. Таким стало "Танго"-приношение Пьяццолле, но с французской элегантностью в исполнении одной из самых многогранных певиц Татарстана Эльмиры Калимуллиной. Завершился концерт гимнической песней "Родина моя - Татарстан" в исполнении всех участников концерта, которые пели о том, что куда бы их не бросила судьба, они "возвращаются в родной край, чтобы петь и говорить на родном языке".