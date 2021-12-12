Суд арестовал петербуржца, облившего кислотой бывшую девушку

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу молодого человека, который, по версии следствия, облил кислотой свою бывшую девушку и ее нового спутника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Преступление было совершено у дома 86 на канале Грибоедова, где прогуливалась юная пара. По данным следствия, у 24-летнего подозреваемого при себе была бутылка с серной кислотой и водой. Он умышленно вылил эту жидкость на голову и туловище 16-летней девушки.

Пострадавшая получила химические ожоги, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Девушку доставили в больницу.

Как ранее сообщало УМВД региона, ожоги от кислоты получил и ее 18-летний спутник, его состояние удовлетворительное.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов. В суде он раскаялся в содеянном. По его словам, причиной такого поступка стала ревность. Мужчина арестован до 8 января 2022 года.