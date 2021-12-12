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12.12.2021 20:45
Рубрика: Общество

Насколько востребованы перевозки на сверхзвуковых пассажирских самолетах

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сверхзвуковые самолеты мало используются на внутренних линиях, 60 процентов перевозок осуществляются за границу. Об этом сообщил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), руководитель Научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Сверхзвук" Кирилл Сыпало во время сессии "Национальная экосистема высокоскоростного транспорта" Конгресса молодых ученых, проходившего с 8 по 10 декабря в Парке науки и искусства на федеральной территории Сириус.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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- Запрос на передвижение государственных лиц, чиновников и руководителей крупных корпораций по территории РФ, особенно на Дальний Восток и в Сибирь, естественно существует, - отметил он. - Речь идет примерно о 25 воздушных судах делового класса.

Оказалось, что передвижение с большой скоростью интересно многим бизнесменам, живущим за океаном. Речь прежде всего идет о США, Японии, Тихоокеанском и Ближневосточном регионах. Особенно при рассмотрении хабовой модели. Например, ОАЭ могут эксплуатировать около 300 воздушных судов деловой авиации, в том числе и сверхзвуковые деловые самолеты, чтобы развозить богатых бизнесменов и туристов по всему миру.

Интересно, что пандемийный год только усилил востребованность перевозок на сверхзвуковых пассажирских самолетах из-за стремления к личному транспорту и высокоскоростному перемещению.

Сейчас в России созданы два проекта сверхзвуковых самолетов, являющихся концептами. Пока формируется доказательная база для возможности их существования как в технологическом, так и в экономическом плане.

По словам эксперта, это задел для сверхзвуковой авиации будущего поколения. Такой продукт будет создавать совершенно новый рынок.

Пока в России всего 18 линий общей протяженностью более четырех тысяч километров. Интенсивность полетов на них тоже невысока - высоко загружены лишь три. Именно поэтому сверхзвуковая пассажирская авиация еще не слишком распространена, по крайней мере в нашей стране.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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