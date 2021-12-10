Конгресс молодых ученых завершился награждением участников

В пятницу завершился Конгресс молодых ученых, который с 8 по 10 декабря проходил на площадке Парка науки и искусства федеральной территории Сириус. Мероприятие приурочено к Году науки и технологий-2021. Главным событием церемонии закрытия стало награждение участников.

- Свыше 5,5 тысячи мероприятий Года науки и технологий посетили почти 11 миллионов человек. Вы - ролевые модели, на которые нужно равняться всем, - обратился к собравшимся со сцены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - Большая миссия, большое будущее. Вы - гордость нашей страны.

За популяризацию науки памятные медали Года науки и технологий вручили 12 участникам из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Башкортостана, Красноярска и Новосибирска.

- Наша команда разработала фирменный стиль Года науки и технологий - символику, шрифт, цвет, - рассказал "РГ" проректор МГУ, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля "Nauka 0+" Леонид Гусев. - Для создания логотипа мы взяли за основу астролябию (модель Вселенной), которая в ХVIII веке возвышалась на здании Кунсткамеры в Санкт-Петербурге.

Также для популяризации науки они разработали программу классных часов, которые должны проводиться раз в месяц в каждой школе, и буквально две недели назад протестировали ее в ста средних учебных заведениях Новосибирской области. Таким образом, ученики должны убедиться, что они не зря учат школьные предметы, и понять, куда движется наша страна в плане науки.

Конгресс собрал более трех тысяч молодых ученых, студентов, аспирантов, школьников, победителей грантовых конкурсов, а также ведущих российских ученых мирового уровня, представителей высокотехнологичных предприятий и руководителей профильных органов государственной власти. Кроме сессий, посвященных тематическим месяцам Года науки и технологий, состоялись лекции, открытые диалоги, public talk, а в просторных коридорах развернулись научная гостиная, "Вузпромэкспо" и гостиная интеллектуального спорта.

- То, что Конгресс молодых ученых был достойным событием, подводящим итоги, признают все, - отметил помощник президента России Андрей Фурсенко. - В первую очередь это признают сами молодые ученые, есть основания для оптимизма. Мне кажется, что это главный итог Года науки и главный результат работы Конгресса.

По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, в России особенное отношение к науке и технологиям.

- Это важно, если хотим участвовать в соревновании даже не за мировое лидерство, а за паритеты, - заключил он. - Мы должны усилить внимание к науке, увеличить ее финансирование и создать представление об ученом, инженере и технологе как о человеке с важной и очень нужной в нашей стране профессией.