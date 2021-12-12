Глава СК поручил доложить об инциденте с самолетом в небе над Сочи

Российский пассажирский самолет, направлявшийся в Сочи из Екатеринбурга, был вынужден изменить маршрут, чтобы не столкнуться в небе с неопознанным воздушным судном. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Сообщается, что на борту российского лайнера находилось 160 пассажиров. Инцидент будет расследоваться. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Западного следственному управлению на транспорте выяснить обстоятельства инцидента и доложить. По данным ведомства, российский лайнер вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна.

Какой самолет, едва не столкнувшийся с российским лайнером, стал причиной инцидента, на данный момент не уточняется. Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 для сопровождения над Черным морем нескольких самолетов-разведчиков США.