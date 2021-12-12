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Рубрика: Происшествия

Глава СК поручил доложить об инциденте с самолетом в небе над Сочи

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Российский пассажирский самолет, направлявшийся в Сочи из Екатеринбурга, был вынужден изменить маршрут, чтобы не столкнуться в небе с неопознанным воздушным судном. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Сообщается, что на борту российского лайнера находилось 160 пассажиров. Инцидент будет расследоваться. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Западного следственному управлению на транспорте выяснить обстоятельства инцидента и доложить. По данным ведомства, российский лайнер вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна.

Какой самолет, едва не столкнувшийся с российским лайнером, стал причиной инцидента, на данный момент не уточняется. Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 для сопровождения над Черным морем нескольких самолетов-разведчиков США.

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