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12.12.2021 11:03
Рубрика: Общество

В Крыму на месяц раньше срока зацвел абрикос Муме

Текст: Илья Изотов (Ялта)
Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада
Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада

В Крыму в Никитском ботаническом саду почти на месяц раньше обычного срока зацвел абрикос Муме. Как отмечают в национальном научном центре, в прошлом году Муме, также называемый японским, впервые порадовал своими цветками 30 января, а в 2019-м - 8 февраля.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Возвестивший о приходе весны еще до наступления Нового года вид впервые был посажен в НБС еще в 1957 году, а вот в Китае его возделывают уже более 3000 лет.

- Абрикос Муме считается в Китае символом зимы, начиная цвести, когда еще лежит снег, с января и до конца марта, - рассказал директор Никитского ботанического сада, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь. - Так что цветение нашего абрикоса в декабре лишь укрепляет мысль о том, что сад был и остается символом рая на Земле. Плодовые растения наиболее ярко демонстрируют круговорот жизненного цикла, недаром им с древних времен приписывались чудодейственные, магические свойства. И магия эта прежде всего заключается в красоте и пользе. Абрикос Муме вполне заслуженно считается самым декоративным видом: селекционеры вывели более 250 сортов и форм, значительная часть которых китайского и японского происхождения. Кстати, из-за большой любви японцев к этому растению его часто называют японский абрикос.

Диаметр душистых цветков абрикоса Муме достигает 1,5-1,7 сантиметра, и появляются они как правило задолго до распускания листвы.

- Абрикос Муме - субтропический вид, хорошо приспособленный к зоне муссонного климата, - рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории дендрологии, кандидат биологических наук, куратор коллекции декоративных плодовых растений НБС-ННЦ Лариса Комар-Темная. - Так что успешно зимовать в открытом грунте он может лишь в условиях крайнего юга, где распустившиеся цветки выдерживают кратковременное понижение температуры до минус пяти градусов. Это растение очень чувствительно к колебаниям температуры, и своим ранним цветением оно отреагировало на достаточно холодный сентябрь, да и октябрь с ноябрем в этом году не назовешь типичными. Так что у Абрикоса Муме было время набрать "единицы холода". Он вошел в состояние покоя, а с первым чувствительным потеплением порадовал нас волшебным цветением. Как и жасмин голоцветковый, который тоже уже распустился на Южном берегу Крыма. Так что все закономерно, и это декабрьское чудо имеет свои объяснения.

Интересно, что абрикос Муме выработал защитный механизм на случай похолодания и заморозков - цветение у него происходит не одномоментно. И если вдруг ударит мороз, после него раскроются еще спящие сейчас цветковые почки.

- Так что надеемся, что абрикос порадует нас своим цветением не меньше двух с половиной месяцев, а может, и больше, - считает специалист. - Все будет зависеть от текущих температур.

Напомним, в Крыму на минувшей неделе был побит температурный рекорд: метеостанция Симферополя зафиксировала температуру 21,4 градуса, что на два градуса превысило прежний максимум, установленный в 2008 году - 19,4 градуса. Температура, превышающая средние многолетние значения на 8-10 градусов, сохраняется на полуострове и в последние дни.

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