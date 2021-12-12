Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

В России планируют создать промышленный прототип "солнца будущего"

12.12.2021 / 14:20

В России активно занимаются вопросами новой солнечной энергетики. Так, через пять лет ученые планируют создать промышленный прототип "солнца будущего", актуального для большинства российских регионов. Об этом сообщил "РГ" заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Андрей Тарасов во время Конгресса молодых ученых, состоявшегося в Парке науки и искусства федеральной территории Сириус.

Фото: Reuters
Прогноз: Солнечная энергетика подтолкнет развитие электромобилей

По его словам, это новая технология - ей всего десять лет. В мире она активно развивается - в других странах ей занимаются десятки тысяч человек, а в России даже сотни не наберется.

- В следующем году в Германии будет запущен первый завод, - сказал он. - Их уже открыли в Японии, развивали в Швейцарии, а Россия изначально опоздала на пять лет. Но то, что мы вошли в команду ученых на мировом уровне в данной области, это большая удача. Если все получится, то в России через пять лет мы можем дойти до промышленного прототипа.

Андрей Тарасов с командой молодых ученых занимается вопросами солнечной энергетики, точнее, новыми типами солнечных элементов, которые отличаются повышенным КПД и высокой эффективностью при рассеянном свете, что очень актуально для большинства российских регионов, где нет прямого солнечного облучения.

- В МГУ находится одна из ведущий лабораторий в данной области, - резюмировал эксперт. - Мы занимаемся разработкой новых материалов и методов получений таких соединений, изучаем фундаментальные вопросы, которые надо решить. К счастью, в России есть завод по производству кремниевых батарей, являющееся перспективным направлением. Поэтому у нас сложилась уникальная ситуация: разработка может быть реально внедрена в промышленность.

Поделиться
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Экодиво: Президент РАН назвал важнейшее открытие Года науки и технологий

Фото: Владимир Аносов/РГ

Конгресс молодых ученых завершился награждением участников

Фото: Алексей Майшев/ Фотохост Конгресса молодых ученых/ РИА Новости

Чернышенко: Грантовая поддержка молодых ученых будет трансформирована

Фото: Владимир Аносов/РГ

Ученые создали робота для дезинфекции больниц и магазинов

Фото: Владимир Аносов/РГ

Как наука открывает двери женщинам в неженские профессии

Фото: Владимир Аносов/РГ

На Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" заглянули в будущее и решили прибраться на земле

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Врачи ДВФУ заставили протез руки чувствовать