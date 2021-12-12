В России планируют создать промышленный прототип "солнца будущего"

В России активно занимаются вопросами новой солнечной энергетики. Так, через пять лет ученые планируют создать промышленный прототип "солнца будущего", актуального для большинства российских регионов. Об этом сообщил "РГ" заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Андрей Тарасов во время Конгресса молодых ученых, состоявшегося в Парке науки и искусства федеральной территории Сириус.

По его словам, это новая технология - ей всего десять лет. В мире она активно развивается - в других странах ей занимаются десятки тысяч человек, а в России даже сотни не наберется.

- В следующем году в Германии будет запущен первый завод, - сказал он. - Их уже открыли в Японии, развивали в Швейцарии, а Россия изначально опоздала на пять лет. Но то, что мы вошли в команду ученых на мировом уровне в данной области, это большая удача. Если все получится, то в России через пять лет мы можем дойти до промышленного прототипа.

Андрей Тарасов с командой молодых ученых занимается вопросами солнечной энергетики, точнее, новыми типами солнечных элементов, которые отличаются повышенным КПД и высокой эффективностью при рассеянном свете, что очень актуально для большинства российских регионов, где нет прямого солнечного облучения.

- В МГУ находится одна из ведущий лабораторий в данной области, - резюмировал эксперт. - Мы занимаемся разработкой новых материалов и методов получений таких соединений, изучаем фундаментальные вопросы, которые надо решить. К счастью, в России есть завод по производству кремниевых батарей, являющееся перспективным направлением. Поэтому у нас сложилась уникальная ситуация: разработка может быть реально внедрена в промышленность.