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12.12.2021 14:54
Рубрика: В мире

Ряд испанских регионов ввели ковид-паспорта для посещения ресторанов

Текст: Юрий Когалов
Одиннадцать из 17 автономных сообществ Испании ввели ковид-паспорта для посещения ресторанов и дискотек. Как отмечает El Mundo, на данный момент эти правила не коснулись лишь Мадрида, Кастилии-и-Леона, Кастилии-Ла-Манчи, Эстремадуры, Риохи и Астурии. И что примечательно, ограничительные меры были ужесточены, несмотря на отрицательное отношение к ним министерства здравоохранения пиренейского королевства.

Стоит отметить, что в Испании власти регионов имеют широкий круг полномочий, которые и позволили им самостоятельно определить, как им бороться с уже шестой волной пандемии коронавируса. Сама идея использования ковид-паспортов внутри страны возникла еще летом в Галисии, там предложили заселять туристов в гостиницы только при наличии сертификата о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте. Затем идею подхватили в других регионах, но поначалу реализовать ее мало где удалось: высшие суды сообществ посчитали ее чрезмерной. Но теперь, спустя несколько месяцев, они изменили свое мнение и дали свое добро.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Произошло это на фоне шестой волны коронавируса. В минувшую пятницу было зарегистрировано свыше 17 тысяч новых случаев заболевания, это самый высокий показатель с августа, когда в Испании была пятая волна. Власти регионов надеются, что ограничения помогут стимулировать кампанию по вакцинации населения, хотя она и так признана успешной, привиты около 90 процентов населения старше 12 лет, а со следующей недели уколы начнут делать и детям от 5 лет.

Интересно, что хотя ковид-паспорта начали требовать при входе в различные заведения уже в 11 регионах, везде разный список мест, куда доступ ограничен. Например, в Валенсии сертификат нужен для заселения в гостиницы, посещения ресторанов и развлекательных клубов вместимостью более 50 человек, музыкальных фестивалей и других мероприятий с количеством участников более 500 человек, а также для посещения пациентов в больницах. А в соседней Мурсии его требуют только при входе на дискотеки.

В связи с ужесточениями в ряде испанских городов прошли акции протеста. В Барселоне на улицы вышли, по разным данным от одной до трех тысяч человек, многие несли плакаты с требованием отменить ковид-паспорта, сравнивая ограничительные меры властей с диктатурой. Впрочем, подобные марши - большая редкость в Испании, поскольку решения по борьбе с пандемией принимаются на местном уровне, и у недовольных просто нет возможности возложить ответственность на далекий Мадрид.

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