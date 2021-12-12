Сербия произвела 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"

Сербия развернула на своей территории масштабное производство российской вакцины "Спутник V" и произвела уже около 2 миллионов доз медпрепарата. Как сообщает ТАСС, такое заявление в воскресенье сделал министр Ненад Попович, который отвечает в сербском правительстве за инновации и технологии.

"В государственном институте Торлак до сих пор произведено около 2 миллионов доз вакцины "Спутник V", ожидаем, что в предстоящий период их будет произведено минимум 4 миллиона", - сказал сербский политик.

По его словам, сербы доверяют вакцине "Спутник V" и поэтому большинство граждан республики выбрали российский препарат для вакцинации. "У граждан Сербии есть огромное доверие к вакцине "Спутник V", - сказал Ненад Попович

Ранее за оказанную Белграду помощь в борьбе с пандемией коронавируса Россию поблагодарила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Мы сделали очень большой шаг с производством российской вакцины. Я искренне благодарю Российскую Федерацию за поддержку, которую она нам оказала, чтобы эту превосходную вакцину мы расфасовывали и производили в Сербии", - цитирует агентство слова Брнабич.