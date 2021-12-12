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12.12.2021 14:21
Рубрика: В мире

Сербия произвела 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"

Текст: Александр Гусаров

Сербия развернула на своей территории масштабное производство российской вакцины "Спутник V" и произвела уже около 2 миллионов доз медпрепарата. Как сообщает ТАСС, такое заявление в воскресенье сделал министр Ненад Попович, который отвечает в сербском правительстве за инновации и технологии.

Около 200 миллионов доз "Спутника V" применили во всем мире

"В государственном институте Торлак до сих пор произведено около 2 миллионов доз вакцины "Спутник V", ожидаем, что в предстоящий период их будет произведено минимум 4 миллиона", - сказал сербский политик.

По его словам, сербы доверяют вакцине "Спутник V" и поэтому большинство граждан республики выбрали российский препарат для вакцинации. "У граждан Сербии есть огромное доверие к вакцине "Спутник V", - сказал Ненад Попович

Ранее за оказанную Белграду помощь в борьбе с пандемией коронавируса Россию поблагодарила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Мы сделали очень большой шаг с производством российской вакцины. Я искренне благодарю Российскую Федерацию за поддержку, которую она нам оказала, чтобы эту превосходную вакцину мы расфасовывали и производили в Сербии", - цитирует агентство слова Брнабич.

В мире Европа Сербия Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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