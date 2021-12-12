Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" оценят за 10 дней

Центру Гамалеи понадобится чуть больше недели, чтобы оценить, насколько эффективно вакцина "Спутник V" защищает от нового штамма SARS-CoV-2, получившего название "омикрон".

"Я думаю, что 10 дней хватит", - заявил Александр Гинцбург, возглавляющий НИЦ эпидемиологии и микробиологии.

Ранее сообщалось, что биологический материал россиян, прибывших из ЮАР, сейчас изучают ученые. Уже получены первые данные. У двух туристов обнаружены четыре полногеномных последовательности варианта "омикрон". Теперь эти данные - в российской базе генетического разнообразия SARS-CoV-2.

Также накануне стало известно, что центр имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма "омикрон". "Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", - подчеркнул Гинцбург (цитата по РИА Новости).