Гинцбург: Конструкция вакцины против "омикрона" собрана

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма "омикрон". Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", - цитирует РИА Новости ученого. Ранее Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи подстраивает вакцину против "омикрона", такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих штаммов коронавируса, все они хранятся в холодильниках центра.

Напомним, о двух россиянах, у которых диагностировали новый штамм, стало известно 6 декабря. Оба зараженных вернулись из ЮАР. Как рассказали в Минздраве, они болеют в легкой форме. Других случаев "омикрона" в России пока не было, более 170 человек находятся в обсерваторах до окончания обработки данных.

Накануне стало известно, что группа специалистов Роспотребнадзора направилась в ЮАР, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Российская бригада будет проводить исследования и обмениваться опытом с коллегами из Южно-Африканской Республики. В МЧС РФ добавили, что мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей, а также оперативной группы МЧС, доставит в ЮАР спецборт Ил-76.