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12.12.2021 15:42
Рубрика: Власть

Шойгу: У российско-индийского сотрудничества очень хорошие перспективы

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил уровень взаимодействия России и Индии в оборонной сфере и сказал о хороших перспективах военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

"Большой объем как по морю, так и под водой, в воздухе. Это и самолеты, и вертолеты, и, безусловно, оружие", - заявил министр в воскресенье в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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В качестве примера такого сотрудничества Шойгу привел предприятие "БраМос", которое занимается совместным производством ракет. Он также упомянул о совместных учениях военных России и Индии. "Я думаю, у российско-индийского сотрудничества - военного, военно-технического - очень-очень хорошие перспективы и очень хорошие и большие заделы. Надеемся реализовать все, что наметили", - сделал вывод министр обороны РФ.

Напомним, что 6 декабря в Нью-Дели был подписан контракт на производство в Индии автоматов АК-203. В пресс-службе "Калашникова" уточнили, что речь идет о выпуске свыше 600 тысяч автоматов калибра 7,62 мм. "Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", - процитировали ТАСС в пресс-службе слова гендиректора "Калашникова" Владимира Лепина.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев объяснил, что АК-203 не уступает своим конкурентам, а во многих характеристиках даже превосходит. "Это один из новейших наших автоматов. Его долго испытывали, индийские партнеры весьма придирчиво выбирали модель и остановились на АК-203. Кстати сказать, АК-203 ни в одной другой стране по лицензии не производится. У нас есть примеры лицензионных производств в других странах, но не модели АК-203. Прежде всего, основная задача - обеспечить национальные вооруженные силы этим стрелковым вооружением. Третьи страны - ну наверное, в перспективе", - полагает Шугаев.

Кроме того, по его словам, Россия и Индия ведут переговоры об увеличении на 50 единиц лицензионного производства истребителей Су-30МКИ, которые пользуются большим успехом в национальных ВВС. Еще Шугаев сказал, что Москва и Нью-Дели обсуждают возможность экспортировать в третьи страны продукцию совместного предприятия "БраМос", которое специализируется на разработке ракет различного назначения.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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А в перспективе - подписание контракта на поставку и лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Этот комплекс в жесткой конкурентной борьбе выиграл тендер у французского Mistral и шведского RBS 70 NG.

Вообще Индия является одним из основных покупателей российского вооружения. Известно, что за последние тридцать лет она приобрела у нашей страны арсенала на сумму около 70 млрд долларов. А объем портфеля военных заказов превышает 14 миллиардов. Москва, в частности, имеет контракт с Нью-Дели на поставку до конца 2024 года пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400.

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