Шольц нанес первые зарубежные визиты в Париж, Брюссель и Варшаву

Однако наблюдатели отмечают, что во время "дипломатического крещения" политик продемонстрировал умение сглаживать острые углы, избегать резких жестов и действовать более чем осторожно. Похоже, эта черта канцлера-"шольцомата" (так СМИ прозвали Шольца за бюрократизм) распространится и на его внешнеполитический стиль.

В Варшаве гостя из Берлина собирался встречать премьер Польши Матеуш Моравецкий "с воинскими почестями". По протоколу в конце визита предусмотрено также возложение Шольцем цветов к могиле Неизвестного солдата. Как напоминает Spiegel online, в 1970 году первый социал-демократический канцлер ФРГ Вилли Брандт совершил свой исторический жест коленопреклонения перед другим польским мемориалом - жертвам восстания в Варшавском гетто. А газета Die Welt накануне сообщила, что Варшава собирается выставить перед девятым канцлером ФРГ старое требование о выплате компенсаций за ущерб, нанесенный Второй мировой войной. "Мы ожидаем от нового правительства Германии готовности взять на себя эту ответственность, в том числе в форме переговоров о компенсациях", - цитирует издание главу МИД Польши Збигнева Рау. В частности, речь идет об ущербе памятникам культуры, произведениям искусства, архивам и библиотекам. Однако официальный Берлин настаивает, что тема закрыта - как политически, так и юридически. Очевидно, Шольцу придется пустить в ход политес, чтобы разговор не вышел за рамки дипломатических формул. В повестке есть немало других подводных камней. Шольц уже дал понять, что хотел бы "содействовать разрешению спора" между Варшавой и Брюсселем вокруг судебной реформы, которую запустило правительство Польши.

При этом польские консерваторы негативно восприняли провозглашенный новой коалицией ФРГ курс на "защиту ценностей и верховенства закона ЕС", а также идею превращения Евросоюза в"европейское федеративное государство". Партия "Право и справедливость" обвинила немцев в попытке ни много ни мало "узурпировать власть в Европе" и создать чуть ли не "четвертый рейх". Очевидно, Шольцу придется пропустить эти заочные нападки мимо ушей. При этом польская газета Rzeczpospolita утверждала со ссылкой на свои источники, будто в Берлине вообще подумывали о том, стоит ли канцлеру наносить сейчас визит в Польшу, но в итоге решили не ломать традицию.

Накануне Олаф Шольц уже показал в Париже и Брюсселе, что умеет ненавязчиво, но твердо отстаивать свою позицию. На пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он дал понять, что не считает устаревшим, в отличие от французов, Пакт стабильности и роста, который десятилетиями регулирует бюджетную и налоговую политику ЕС. При этом стало ясно, что от нового канцлера ФРГ с его уклончивыми фразами очень трудно добиться какой-то конкретики.

На ближайшие четыре года немцам надо приготовиться к тому, что Шольц "будет сыпать сфинксовыми загадками"

"Все познакомились с еще одной чертой политического стиля Шольца: он не отвечает на вопросы, но сознательно уходит от них", - отмечает Die Welt. Кстати, ранее Шольц мастерски ушел от ответа на вопрос о том, присоединится ли Германия к бойкоту Олимпиады в Пекине. Он лишь сказал, что "такие вопросы надо обсуждать очень тщательно". По меткому замечанию Spiegel online, на ближайшие четыре года немцам надо приготовиться к тому, что глава правительства "будет сыпать сфинксовыми загадками".